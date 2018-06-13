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13.06.2018 19:25
Рубрика: В мире

Довезут со всеми удобствами

Испания примет нелегальных мигрантов, от которых отказались Италия и Мальта
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск №7590 (127)
Спасенных мигрантов высадят в Испании. Для того, чтобы их разместить, власти строят палаточный лагерь. Фото: epa Спасенных мигрантов высадят в Испании. Для того, чтобы их разместить, власти строят палаточный лагерь. Фото: epa
Спасенных мигрантов высадят в Испании. Для того, чтобы их разместить, власти строят палаточный лагерь. Фото: epa

Морское путешествие 629 мигрантов, спасенных неправительственной организацией SOS Mediterrane'e и "Врачами без границ" в Сицилийском проливе, подходит к концу. После того, как власти Италии и Мальты отказались пустить в свои порты судно "Аквариус", новый премьер Испании, социалист Педро Санчес сделал благородный жест и в виде исключения согласился принять у себя в стране прибывших нелегалов. В субботу они должны высадиться в порту Валенсии.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди высоко оценил это "мужественное" решение. Однако дальнейшая судьба мигрантов с "Аквариуса" неизвестна. Испанские власти в принципе готовы предоставить им статус беженцев, но что последует за этим? Как оказалось, в местном центре приема беженцев лишь восемь свободных мест. Здесь уже размещена часть из тех 3400 мигрантов, которые высадились в мае на берегах Андалусии. Конечно, можно поселить вновь прибывших в гостиницах. Но с учетом того, что начинается туристический сезон, ни один владелец отеля не пойдет на такой шаг. По крайней мере добровольно. Помещения же в пустующих зданиях, принадлежащих муниципалитету, были забракованы неправительственными организациями, поскольку не удовлетворяют даже минимальным гигиеническим требованиям. Единственным выходом пока представляется создание палаточного городка, и рабочие уже начали его строить.

В настоящее время спасенные в море мигранты размещены на трех судах. Капитан "Аквариуса" отказался идти к берегам Испании со столь большой группой людей на борту из-за опасений за безопасность судна. В итоге 250 человек перешли на борт "Ориона", принадлежащего ВМС Италии, еще 253 разместились на "Даттило" Береговой охраны Италии. На "Аквариусе" остались в основном женщины и дети. Можно констатировать: попытка итальянских властей проявить жесткость, чтобы остановить непрекращающийся поток мигрантов из стран Африки и Азии в Европу (только на "Аквариусе" оказались представители 20 государств) оказалась не слишком успешной - ведь в итоге нелегалы добились своей цели, получив разрешение высадиться на территории Испании.

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В отличие от многих других европейских стран Италия не может воздвигнуть на своих границах забор с колючей проволокой. Кстати, именно таким способом Испания сдерживает нелегалов, пытающихся попасть в страну через анклавы Сеута и Мелилья, расположенные на африканском побережье (оба города защищены 6-метровыми заборами поставленными в три ряда). А выдвинутая в 2017 году инициатива открыть специализированные центры по приему мигрантов, которые будут располагаться в Европе, но за пределами территории Европейского союза, а также в Африке, до сих пор не реализована.

Решение Сальвинии закрыть итальянские порты для приема судов, перевозящих мигрантов, оказалось для многих неожиданным. Тем не менее даже с формальной точки зрения Италия была права: операция по спасению нелегалов проводилась за пределами территориальных вод страны: когда "Аквариус" остановили итальянские корабли, он находился ближе к Мальте, чем к Сицилии.

Кстати, Испания, куда направляется "Аквариус", никогда не ограничивала себя в вопросе депортации мигрантов на родину. Ежегодно власти королевства выдворяют несколько тысяч нелегалов (свыше 9 тысяч в 2016 году).

Между тем

Текст: Нива Миракян

Посол Франции в Италии Кристиан Маззе вызван в итальянский МИД в связи с обвинениями главы Франции Эмманюэля Макрона в адрес итальянского правительства по поводу ситуации с судном "Аквариус", на борту которого находятся более 600 беженцев. "После заявлений, прозвучавших в Париже по поводу судна "Аквариус", министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези вызвал в министерство посла Французской Республики в Италии", - сообщается на сайте итальянского дипведомства. Напомним, что в начале недели французские политики во главе с Макроном обрушились с резкой критикой на власти Италии, которые отказались пропустить в свои порты "Аквариус". По мнению некоторых журналистов, на фоне разногласий между Францией и Италией встреча Макрона с премьером Италии Джузеппе Конте, намеченная на 15 июня, может не состояться.

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