Ювелирные украшения Рокфеллеров проданы за 20 миллионов долларов

Ювелирные украшения из коллекции Пегги и Джона Рокфеллеров ушли с молотка за 20 миллионов долларов. Самым дорогим лотом стало платиновое ожерелье, инкрустированное 73 бриллиантами. Оно продано за 1,572 миллиона долларов.

Всего было продано 189 украшений, передает ТАСС. Золотой браслет, украшенный 13 бриллиантами, обошелся покупателю в 576 тысяч долларов. Перстень с бриллиантом в 20,47 карата стоил 444 тысячи долларов.

Джон Рокфеллер был создателем нефтяной компании "Стандард ойл" и одим из первых в США долларовых миллиардеров.