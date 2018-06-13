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13.06.2018 02:35
Рубрика: Культура

Ювелирные украшения Рокфеллеров проданы за 20 миллионов долларов

Ювелирные украшения из коллекции Пегги и Джона Рокфеллеров ушли с молотка за 20 миллионов долларов. Самым дорогим лотом стало платиновое ожерелье, инкрустированное 73 бриллиантами. Оно продано за 1,572 миллиона долларов.

Фото: AP Photo/ Mark Lennihan
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Всего было продано 189 украшений, передает ТАСС. Золотой браслет, украшенный 13 бриллиантами, обошелся покупателю в 576 тысяч долларов. Перстень с бриллиантом в 20,47 карата стоил 444 тысячи долларов.

Джон Рокфеллер был создателем нефтяной компании "Стандард ойл" и одим из первых в США долларовых миллиардеров.

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