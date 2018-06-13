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13.06.2018 11:42
Рубрика: Спорт

Из Москвы в Адлер отправился первый поезд с болельщиками ЧМ

"До начала чемпионата мира FIFA 2018 осталось чуть больше 30 часов. И сегодня болельщики едут в города, где состоятся первые матчи", - отметила вице-премьер РФ Ольга Голодец, пришедшая на Казанский вокзал проводить первый поезд, который отправился в Адлер.
Текст: Татьяна Шадрина
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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По ее словам, матчи в России посетят 2,8 миллиона болельщиков, за трансляциями будут следить более миллиарда зрителей по всему миру. "Это огромный импульс для развития в нашей стране инфраструктуры, и наших будущих проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Мы крайне заинтересованы, чтобы люди всех возрастов, в том числе и с ограниченными возможностями, могли свободно и комфортно перемещаться по красивым местам в РФ", - отметила вице-премьер.

По словам Голодец, она собирается как на матч открытия, так и на другие игры и намерена во время ЧМ 2018 болеть за нашу сборную. "Болеем за наших и за красивый футбол", - отметила она. Что касается поезда, который отправился сегодня с Казанского вокзала, то он менее чем за 24 часам доставит болельщиков на юг. Из Санкт-Петербурга в Адлер тоже отправился двухэтажный поезд, отметил директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов. "Мы подготовили вокзалы, уделили большое внимание вопросам транспортной безопасности, закупили новые составы. Мы не забыли о пассажирах, которые традиционно привыкли отдыхать на юге, в том числе организовали детские перевозки. Даже назначили дополнительно более 600 поездов, чтобы все могли, не прерывая свой график, отправиться к местам отдыха", - сказал он.

"Специально в поездах с болельщиками выбирали лучших проводников, которых дополнительно обучили. Также подготовлены волонтеры, которые будут помогать в пути следования поездной бригаде с переводом. С поездом, который отправился из Москвы в Адлер едут три человека, которые к этому подготовлены, со знанием иностранных языков", - сказал Пегов.

Фото: РИА Новости
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Также он рассказал о возможном введении двухэтажных подвижных составов. Вместимость двухэтажного поезда почти 800 человек, практически в два раза больше, чем в обычном подвижном составе. В этих составах вагоны с климат контролем, wi-fi, к которому можно подключиться и с иностранной сим-картой, со всеми новинками, которые внедряют у себя РЖД.

По словам генерального директора "Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018" Кирилла Полякова, сейчас забронировано 88 процентов билетов на бесплатные поезда на матчи группового этапа, 67 процентов на поездки к матчам плей-офф ( тоже бесплатные).

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