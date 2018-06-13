Стоимость топлива не будет расти семимильными шагами: вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий топливный рынок, провел совещание с регионами и нашел подтверждение тому, что владельцы АЗС почти везде перестали в спешке переписывать ценники. Рост более чем вдвое - до ста рублей за литр, которыми пугает Независимый топливный союз (НТС), - Козак назвал "невозможным".

Дмитрий Козак призвал регионы следить и за ценами на топливо, и за контрафактом. Фото: Сергей Куксин/РГ

Поводом для столь мрачного прогноза НТС послужила заморозка цен на заправках. Сейчас крупные компании стараются держать стоимость на уровне 30 мая. Мониторинги ассоциаций и ведомств в целом подтверждают факт заморозки. Эта мера была согласована с правительством, но у независимых участников рынка ресурсов для сдерживания цен нет. НТС в связи с этим на прошлой неделе пригрозила банкротством львиной доли частников.

Если крупные компании отпустят цены, кабмин в ответ поднимет пошлину на экспорт топлива втрое - до 90 процентов. Такой способ давления на компании уже был испытан в 2011 году. Наиболее действенен он будет для заводов, которые выпускают дизель, так как около половины топлива они вывозят за рубеж.

Пока причин устанавливать заградительные вывозные пошлины на топливо нет, считает Дмитрий Козак. 4 июня в среднем по стране литр бензина стоил 43,43 рубля, дизеля - 44,42 рубля, сообщал Росстат, но усредненные цифры, "ни о чем не говорят - очень важна география этих показателей", констатировал вице-премьер.

Средняя цена бензина по стране ни о чем не говорит ­- важнее география стоимости

С 30 мая практически во всех регионах не изменилась цена Аи-95, рассказал на совещании замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин. По Аи-92 динамика менее однородная: в семи регионах литр подорожал более чем на процент, в трех, наоборот, подешевел. Дизель более чем на два процента подорожал в Севастополе и Крыму.

Руководство региона связывает высокие цены на полуострове с отсутствием там крупной компании (есть только небольшие трейдеры) и просит кабмин организовать туда поставки топлива от крупного участника рынка в обход биржи. Козак счел идею сомнительной. ФАС, в свою очередь, напомнила, что пока вместе с минтрансом и РЖД прорабатывает другой вариант - модификацию тарифной сетки при поставке грузов с топливом в регион. Вероятно, если к тарифам на перевозку применят понижающий коэффициент, это снизит конечную стоимость топлива.

На складах крупных компаний на начало июня лежит 1,66 миллиона тонн бензина и 2,4 миллиона тонн дизеля, сообщил министр энергетики Александр Новак. Он считает, что этих объемов хватит для внутреннего рынка и дефицита топлива нет.

Сейчас на заправках продают бензин со складов или купленный примерно месяц назад в опте. Как раз на апрель-май пришелся наиболее серьезный рост цен в оптовом звене. Теперь стоимость падает на фоне увеличения производства, а также ретроспективного снижения ставок акцизов на топливо (они упали с 1 июня, но этот маневр оформят позже). ФАС ожидает, что тренд на снижение продолжится. До АЗС, по традиции, он дойдет не сразу.