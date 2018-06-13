Кадыров пригласил Слепакова в Грозный написать новую песню
Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил шуточную песню Семена Слепакова. Политик даже предложил юмористу вместе написать еще одно произведение.
Напомним, в своей песне Слепаков предложил назначить Кадырова тренером сборной РФ по футболу перед ЧМ-2018. Автор песни объяснил это твердостью характера чеченского лидера. Однако, по словам Слепакова, после проигрыша нашей команды в матче с Эмиратами Кадыров отказался продолжать тренировать футболистов.
"Мне песня Семена понравилась, - написал глава Чечни на своей странице "ВКонтакте". - Я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра". Кадыров не согласился с мнением о том, что в Чечне недостаток чувства юмора. "И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа", - написал чиновник.
Однако Кадыров обратил внимание на единственный обидный момент. "Несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне возглавляемая мною команда проиграла. Это непорядок", - посетовал глава Чечни.
Политик также пригласил Слепакова в Грозный, чтобы вместе написать новую песню. "Но нашим ребятам-футболистам надо отдать должное: пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе", - добавил Кадыров. Он признался, что верит в успех российской сборной, и пожелал спортсменам победы.
Топ-сборные провели открытые тренировки для болельщиков
Сборные, прилетевшие в Россию для участия в чемпионате мира-2018, провели открытые тренировки. Так, приезд Лионеля Месси и Криштиану Роналду произвел настоящий фурор среди болельщиков в Подмосковье
Участников матча открытия ЧМ-2018 рассудит аргентинец Питана
Объявлена судейская бригада на матч открытия чемпионата мира по футболу-2018, в котором сборная России примет команду Саудовской Аравии. Соперников рассудит аргентинец Нестор Питана
Дзюба призвал журналистов поддержать сборную
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба раскритиковал журналистов, которые создают негативный фон вокруг нашей национальной команды. Он призвал представителей прессы проявить уважение и поддержать игроков
Аида Гарифуллина, Робби Уильямс и Роналдо выступят на открытии ЧМ-2018
14 июня в Москве матчем между сборными России и Саудовской Аравии стартует ЧМ-2018. На церемонии открытия турнира выступят российская оперная певица Аида Гарифуллина, британский поп-исполнитель Робби Уильямс и бразильский футболист Роналдо