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13.06.2018 05:58
Рубрика: Власть

Кадыров пригласил Слепакова в Грозный написать новую песню

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил шуточную песню Семена Слепакова. Политик даже предложил юмористу вместе написать еще одно произведение.

Напомним, в своей песне Слепаков предложил назначить Кадырова тренером сборной РФ по футболу перед ЧМ-2018. Автор песни объяснил это твердостью характера чеченского лидера. Однако, по словам Слепакова, после проигрыша нашей команды в матче с Эмиратами Кадыров отказался продолжать тренировать футболистов.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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"Мне песня Семена понравилась, - написал глава Чечни на своей странице "ВКонтакте". - Я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра". Кадыров не согласился с мнением о том, что в Чечне недостаток чувства юмора. "И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа", - написал чиновник.

Однако Кадыров обратил внимание на единственный обидный момент. "Несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне возглавляемая мною команда проиграла. Это непорядок", - посетовал глава Чечни.

Политик также пригласил Слепакова в Грозный, чтобы вместе написать новую песню. "Но нашим ребятам-футболистам надо отдать должное: пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе", - добавил Кадыров. Он признался, что верит в успех российской сборной, и пожелал спортсменам победы.

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