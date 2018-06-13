Социологи спросили у россиян, как бы они потратили выигранный в лотерею миллион долларов. Выяснилось, что 45 человек из 100 деньги тут же бы потратили на покупку недвижимости, машины, предметов роскоши, отправились бы в путешествие и даже просто прокутили. В свое дело миллион вложили бы лишь 9 процентов опрошенных, 13 процентов - открыли бы счет в банке и жили бы на проценты, только каждый пятый вложился бы в себя (учеба, улучшение здоровья).

Такая поведенческая модель российской молодежи может подорвать основы пенсионной системы - к такому выводу пришли авторы доклада Центробанка "Основные направления финансового рынка на период 2019-2021 годов".

Большинство молодых людей, даже если они хорошо зарабатывают, имеют банковский счет и копят деньги, тратят их по принципу "здесь и сейчас", а о том, чтобы сделать "стратегический запас" на старость, не задумываются.

Именно миллениалы (еще их называют "поколение Y"), то есть молодые и активные люди, родившиеся в 1980-2000 годах, составляют сегодня большую часть трудоспособного населения в России (по данным Росстата, 52 процента на 1 января 2017 года). Поэтому именно их заработки, их социальные платежи определяют уровень поступлений, определяющих доходы и устойчивость социальных фондов, в том числе пенсионного.

Но рисков тут предостаточно. Во-первых, это по-прежнему достаточно высокий процент работников, официально получающих лишь часть зарплаты, а основную долю - в конверте. Во-вторых, особенности поведения молодежи, которая не склонна экономить и бесшабашно тратит все зарабатываемое.

"Несмотря на сравнительную активность российской молодежи при формировании накоплений, большинство склонно к вложению свободных денежных средств в получение качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу", - утверждают авторы доклада.

О том, чтобы обеспечить себя в пожилом возрасте, молодые задумываются крайне редко. Но пенсионная система работает по солидарному принципу: нынешние работающие вносят социальные платежи, которые идут на выплату текущих пенсий, а завтра содержать их будут последующие поколения. В ЦБ считают, что индивидуализм, стремление к контролю над своей судьбой, характерное для нынешней молодежи, "снижает толерантность к участию в "совместных" схемах": "В среднесрочной перспективе это может подрывать устойчивость существующей модели пенсионной системы".

Система индивидуального пенсионного капитала, предлагаемая ЦБ и минфином, могла бы минимизировать такие риски, считают в Центробанке.

Новая модель предусматривает индивидуальные пенсионные отчисления для формирования накопительной части пенсии, которые будет делать сам работник в добровольном порядке, плюс к ним возможные соплатежи со стороны работодателя. Первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов ранее пояснял, что система индивидуального пенсионного капитала, разработанная в России взамен пенсионным накоплениям, позволит накопить деньги на достойную старость, не позволяя тратить их импульсивно, на сиюминутные потребности.

"Пенсионная услуга отличается одной важной особенностью. Она преодолевает недостаток финансовой дисциплины каждого из нас", - считает зампред ЦБ.

Кроме того, по мнению Швецова, чтобы сделать пенсионное накопление привлекательным для молодежи, нужно предложить удобные финансовые модели. Он уточнил: "Понадобится вести больше разъяснительной работы и предлагать молодежи такие инструменты, которые ее не сильно напрягали бы в плане отказа от своих ценностей".

Впрочем, для того, чтобы новая система работала и к старости действительно можно было накопить существенную сумму, размер ежемесячного платежа не может быть маленьким. В ЦБ оценили его минимум в 6 тысяч рублей. Возможно, эта сумма все же окажется посильной.

"Не все так плохо, говорят, что поколение Y взрослее становится, по менталитету похоже на поколение X", - заключил Швецов.

В то же время у подобного оптимизма есть и сдерживающие моменты. Когда социологи анализируют структуру расходов российских семей, выясняется, что свободных средств у ныне работающих не так и много. До 60 процентов доходов россиян уходит только на питание. Счет в банке, используемый для накопления средств, имеют только 10 процентов россиян. Правда, 38 процентов семей признались, что кое-какие накопления имеют, но держат их дома.