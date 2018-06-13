Как доехать, где переночевать и поесть на чемпионате мира

Москва

Вся спортивная инфраструктура Москвы, транспорт, гостиничный комплекс города, общепит и торговые зоны готовы к ЧМ-2018. Об этом сообщили "РГ" в столичной мэрии. Москва станет главным городом ЧМ-2018 - ей предстоит принять 12 матчей на двух стадионах. В связи с этим ожидается порядка 800 тысяч туристов и болельщиков. По уже купленным билетам среди иностранцев лидируют болельщики из Колумбии, Бразилии, Аргентины, Мексики, США и Китая.

Где жить?

Разместиться фанаты смогут с гарантированным уровнем сервиса - в городе классифицированы 1323 отеля. Из них 32 пятизвездочных, 99 имеют четыре звезды, 247 - "трешки", 130 - "двушки", у 59 - по одной звезде и 756 гостиниц классифицированы без звезд. Впрочем, по словам туроператоров, 90% номерного фонда на время чемпионата уже раскуплено и забронировано. Но если постараться, то все-таки можно найти комфортное местечко по привлекательной цене. Цены - вполне приемлемые, фиксированные в зависимости от категории отеля и типа номера. Так, за месяц до начала соревнований, во время матчей и в течение месяца после их завершения в отелях экономкласса без категории номер будет стоить не более 3480 руб. в сутки, в однозвездочных - 6970 руб., трехзвездочных - 12 250 руб.

Где поесть?

Фан-зона для болельщиков на 25 тысяч человек предусмотрена около главного здания МГУ. Там на больших экранах можно посмотреть трансляцию матчей со стадионов не только столицы, но и всех городов-участников чемпионата. А в палатках спонсоров - приобрести слабоалкогольные напитки и еду для легкого перекуса.

Оценить московскую кухню и полноценно пообедать гости столицы могут в кафе и ресторанах - их в городе более 10 тысяч. Там представлена также кухня народов мира, средний чек составляет около 20 евро. Пар же выпустить болельщикам помогут почти в 800 барах в центре Москвы. Так называемый экскурсионный маршрут "пивная миля" был рекомендован Ростуризмом в год болельщика вместе со знакомством с вечерним городом, прогулкой по реке. Напомню, "пивная миля" - это забег на дистанцию 1 миля (1609 метров), в котором участник перед каждым кругом должен открыть пивную банку и выпить ее. Не любите соревнований в этом виде спорта? Ну тогда дорога в один из 122 спортбаров.

Для тех, кто просто предпочитает спокойно посидеть за кружкой пенного, Москва предложит 54 английских паба, 49 ирландских и 22 немецких пивбара, 236 пивных ресторанов. Большая часть заведений находится в центре на самых популярных туристических маршрутах - Камергерском переулке, Мясницкой и Новослободской улицах, Сретенке и других.

О том, что их не поймут, иностранцы в Москве могут не беспокоиться - языковые барьеры уходят в прошлое. Специально для сопровождения гостей и участников ЧМ-2018 обучены 1,5 тысячи гидов-переводчиков, владеющих 24 языками. Кроме того, будут привлечены 810 русскоговорящих экскурсоводов.

Еще один важный момент - безопасность. На столичных улицах установлено более 142 тысяч видеокамер. Уже несколько лет центральные улицы города патрулирует туристическая полиция. Согласно рейтингу Frost & Sullivan, Москва входит в топ-10 городов, оснащенных самыми передовыми новинками в области городской безопасности. Каждый отель имеет сертификат о защите от террористов и гарантирует посетителям технологическую безопасность.

Все это делает Москву привлекательной для туристов. За пять лет - с 2012 по 2017 год, туристический поток в столицу России увеличился с 15,5 миллиона до 21,6 миллиона туристов, из которых порядка 4,8 миллиона иностранных гостей.

По данным опроса, проведенного департаментом спорта и туризма Москвы, 96% туристов удовлетворены качеством гостиничных услуг в столице. 80% высоко оценили информационную насыщенность экскурсий и работу гидов-переводчиков. 84% отметили дружелюбность и лояльность москвичей, а 90% иностранных туристов хотят снова вернуться в Москву.

Как доехать?

Во время ЧМ-2018 в Москве будет действовать особый транспортный режим. На нескольких магистралях введут временные выделенные полосы - для ускорения передвижения автобусов с болельщиками. В дни матчей будут действовать особые схемы организации дорожного движения: дороги вокруг стадионов перекрываются, подъехать на машине в зону безопасности можно будет лишь имея специальные пропуска. Или же на такси, но только на тех, которые прошли аккредитацию для работы на чемпионате.

Получить ее могут официальные такси Москвы и области. Аккредитация гарантирует пассажиру, что автомобиль за ним приедет не старше четырех лет, его водитель не имеет штрафов и работает по лицензии. У такси должен быть фонарь, желтый регистрационный знак, в салоне - информация о водителе и тарифе. Также в машине имеется терминал для безналичной оплаты и детское кресло. Всех водителей пообещали научить основам английского языка, а также разработать разговорник.

Основным же транспортом для болельщиков в дни ЧМ станет метрополитен - на нем, а также на поездах МЦК зрители поедут к стадионам. Транспорт будет работать по той же схеме, что и в прошлом году: после матчей станут открывать турникеты на вход на два часа, чтобы как можно быстрее развезти всех по домам. Вход в метро для всех в это время будет бесплатным. А в дни матчей при наличии паспорта болельщика и билета на соревнование фанаты имеют право на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта.

Генеральная репетиция всех транспортных схем прошла 23 марта во время товарищеского матча Россия-Бразилия в Лужниках. Дороги по периметру всего района, где находится стадион, закрыли для личного транспорта. Передвигаться по ним могли только автобусы-шаттлы - они подвозили болельщиков от станции метро "Парк культуры".

Внутри района организовали пешеходную зону от станции метро "Спортивная". До матча ближайшие к стадионам выходы со "Спортивной" и "Воробьевых гор", а также со станции "Лужники" МЦК работали только на выход, после матча - только на вход. Поезда ходили чаще, чтобы быстрее развезти болельщиков.

Кроме того, на нескольких прилегающих улицах запретили парковку, в том числе и местным жителям. На других улицах района движение поменяли с двустороннего на одностороннее и наоборот. Вдоль дорог установили информационные табло и временные знаки, которые после окончания матча зачехлили - в следующий раз они будут действовать уже во время открытия ЧМ-2018.

Инфографика "РГ": Михаил Шипов / Антон Переплетчиков

Екатеринбург

Где жить?

В Екатеринбурге скоро откроется 4-звездочная гостиница известной международной сети. Отель на 147 номеров, расположенный в квартале от стадиона "Екатеринбург-Арена", где пройдут матчи мундиаля, станет "вишенкой" на созданной в городе инфраструктуре гостеприимства. Всего в Екатеринбурге действует 119 гостиниц и 68 хостелов. Большинство расположены в самом центре города. Хостелы в основном сгруппировались в спальных районах западной части города, максимально приближенных к стадиону.

В уральской столице работают шесть отелей известных иностранных операторов. В пятизвездочной гостинице за апартаменты повышенной комфортности придется выложить 47 тысяч рублей в сутки. Скромное двухместное размещение там обойдется в 12,5 тысячи. В трехзвездочном отеле такой же номер стоит немногим более 6000 тысяч рублей. В двухзвездочном - 3650. Самые дешевые номера в однозвездочных отелях - 2610 рублей.

Где поесть?

Что касается питания, то только вокруг места проведения матчей стадиона "Екатеринбург-Арена" расположено около 150 заведений: от ресторанов до закусочных. Но блюда с "национальной изюминкой" лучше искать в центре города. В городе разрабатывался гастрономический туристический маршрут, который свяжет кафе и рестораны с уральской кухней (а таковых - 56). Кафе на улице Пушкина вошло в топ-80 новых ресторанных концепций 2017 года. Там можно попробовать посикунчики (старинное блюдо уральской кухни - особый жареный пирожок с мясом), щи постные с грибами, пельмени со щукой и многое другое. На пересечении улицы Луначарского и проспекта Ленина, в здании-памятнике конструктивизма, работает стильный ресторан самообслуживания, расположившийся на месте легендарного свердловского ресторана "Уральские пельмени". Стоимость чека колеблется в разных заведениях от 200 до 2000 рублей, но в большинстве случаев стоит рассчитывать на 600-1000 рублей за обед.

Дмитрий Несин, шеф-повар молодежного бара:

- Ставку исключительно на уральскую кухню мы делать не будем. В Екатеринбург приедут люди абсолютно противоположных кулинарных традиций. Скорее всего в итоге победит универсальность меню - европейская и американская кухни.

Официальной фан-зоной в Екатеринбурге станет площадка площадью в 2 гектара, расположенная в центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Она будет действовать с 14 июня по 15 июля 2018 года. Здесь будет установлена сцена с огромным экраном, расположатся зоны питания, торговли, санитарные зоны для маломобильных граждан.

Как доехать?

Для удобства автомобилистов организованы бесплатные парковки в центре Екатеринбурга на 950 машино-мест. Перехватывающие парковки на 7 тысяч мест находятся на въезде в город со стороны Московского тракта, дублера Сибирского тракта. На дороге, ведущей из аэропорта, предусмотрено сразу две парковки: у выставочного центра "Екатеринбург-Экспо" и станции метро "Ботаническая". Уже составлено расписание работы парковок на каждый "матчевый" день. В большинстве случаев они будут открыты до двух часов ночи.

Фото: fifa.com

Казань

Где жить?

В столице Татарстана представлен широкий спектр гостиниц и отелей, общий номерной фонд которых превышает 16 тысяч мест. Все заведения для размещения туристов прошли обязательную классификацию "по звездам". Самые дорогие номера в пятизвездочном отеле стоят 85 тысяч рублей за сутки. Гостиница в три звезды обойдется постояльцам в 24,7 тысячи рублей, а максимум для двухзвездочного отеля - 11,3 тысячи рублей. В среднем же цена стандартного двухместного номера в отеле составит от 1300 рублей за сутки. Комнаты повышенной комфортности начинаются от 3-4 тысяч рублей в сутки.

Однако стоит сразу заметить, что получить номер в гостинице отложившим это дело "на потом" болельщикам уже вряд ли удастся. По данным мэрии города, номерной фонд забронирован на 90 с лишним процентов. Альтернативой могут служить многочисленные хостелы или частные квартиры. В первом случае с трудом, но все же можно найти место начиная от 500 рублей. Арендовать жилье в спальном районе можно за 2-3 тысячи рублей в сутки. К слову, для размещения гостей подготовят и общежития.

Где поесть?

Питание, которое является одной из ключевых статей расходов поездки, в Казани представлено также в разных форматах: кафе, бары, рестораны с блюдами разных стран и на разный кошелек расположены чуть ли не на каждой улочке. В столовых завтрак обходится в среднем в 100 рублей, ужин - в 200 рублей на человека. В кафе за утренний перекус придется заплатить около 150 рублей, а вот за ужин куда больше - примерно 500 рублей. В ресторанах завтрак также укладывается в пределы разумного - около 200 рублей, а вот средний чек за ужин составит около 1,5 тысячи рублей. Конечно, широко будет представлена и национальная татарская кухня, первое место в которой занимает выпечка: эчпочмаки, кыстыбый, перемячи, вак-балеши, чак-чак и губадия. Их можно отведать как в заведениях, так и приобрести в большом количестве уличных киосков. Так, например, эчпочмак - пирожок в виде треугольника с начинкой из мяса и картофеля, стоит всего в 40-50 рублей. Примерно в такую же сумму обойдутся и другие блюда татарской кухни.

Как доехать?

В дни футбольного первенства планеты в Казани проведут фан-фест. Площадка для него - единственный объект, который предстоит обустроить в преддверии ЧМ-2018. Ее разместят на территории перед центром семьи "Казан", что на противоположном Казанскому кремлю берегу. Площадь включит в себя несколько зон, на основной из которых разместится главная сцена с огромным экраном, где будут транслироваться матчи. Во второй зоне, например, будут организованы площадки активности для болельщиков. Здесь пройдут мастер-классы по футбольному фристайлу, разместятся арт-инсталляции и многое другое. Кстати, ведущую от будущего парка фанатов к стадиону "Казань-Арена" улицу сделают пешеходной. По одной из ее полос пустят электробусы.

Столицу Татарстана неоднократно называли одним из самых удобных городов РФ в плане транспортного сообщения. Добраться до нее можно на самолете, поезде, автобусе и, конечно, на личном автомобиле. Основной железнодорожный вокзал расположен в центре города. Отсюда рукой подать до визитных карточек города. Международный аэропорт находится в 27 километрах от центра города. Добраться до него помимо специального автобуса и такси можно на аэроэкспрессе - электричке, которая ходит до основного железнодорожного вокзала. Путь займет всего 28 минут. Дорога из воздушной гавани на автобусе, который курсирует каждые 20 минут с шести утра до 22 часов, займет около часа.

Ленар Сафин, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана:

- Поезда из международного аэропорта столицы РТ в город будут ходить круглосуточно с интервалом в один час в дни проведения матчей.

Самара

Где жить?

Самое дорогое предложение по проживанию в Самаре - через дорогу от фан-зоны в строящемся сейчас отеле - от 75 310 за апартамент до 15 600 рублей за одно-двухместный номер. В отеле мирового бренда рядом с железнодорожным вокзалом одно-двухместные номера обойдутся максимум в 6310 рублей (но мест уже нет). В хостеле рядом (шестиместный женский номер) предложили разместиться всего за 1000 рублей в сутки с человека. Примерно такую же цену сейчас просят частники за скромные комнаты или даже "однушки". Правда, некоторые владельцы квартир предлагают кров за 30-50 тысяч рублей в сутки. По турбазам, расположенным около города, пока ясности нет. В некоторых случаях указаны только цены на месяц - с середины июня по середину июля. Например, от 70 тысяч рублей за деревянный коттедж.

Где поесть?

Популярным гастрономическим местом Самары считается самое начало улицы Дачной (10 минут езды от железнодорожного вокзала), здесь сосредоточено наибольшее число ресторанов. Средний чек от 800 до 1,5 тысячи рублей. Еще одна популярная у гурманов улица Куйбышева. Здесь есть как кафе и рестораны, так и более демократичные заведения типа блинных и пельменных. Самое экзотическое и бюджетное место, изобилующее этническими столовыми и лавками, - комплекс мини-заведений у губернского рынка. Здесь можно наесться и на 250 рублей. Говорить о какой-то традиционной самарской кухне и фирменных блюдах не приходится. Сейчас в городе по-прежнему популярна итальянская и грузинская кухни. Но самое культовое место у футбольных фанатов находится на Ульяновском спуске. В народе оно получило название "На дне". Там разливают недорогое "Жигулевское" местного пивзавода, построенного еще в 1881 году австрийским дворянином Альфредом фон Вакано. Если раньше под легендарное пиво предлагали только сушеную рыбку и сухарики, то сейчас меню пополнилось фирменными пиццами.

Как доехать?

Фан-зона расположится на площади Куйбышева. Здесь ждут 31 тысячу болельщиков. Она находится в историческом центре города в пошаговой доступности от вокзала, а также набережной Волги. В прошлом году площадь капитально отремонтировали. Из удобств появились цивилизованные туалеты, велопарковки, оборудованы точки подключения к Wi-Fi и видеонаблюдение.

В Самаре организуют на въездах в город перехватывающие парковки у крупных торговых центров: северную - у "МЕГИ" на 2438 мест и южную - у "Амбара" на 1000 мест. От них в дни матчей будут курсировать специальные автобусы до стадиона и фан-зоны. Для болельщиков проезд в них будет бесплатным.

Нижний Новгород

Где жить?

В гостиницах Нижнего Новгорода пока еще есть свободные места для болельщиков. В непосредственной близости от стадиона цены "кусаются", например, в одном из отелей за сутки в двухместном номере просят заплатить 56 тысяч рублей за двоих. Гостиница в трех километрах от футбольной арены предлагает стандартные трехместные номера по цене 11,4 тысячи рублей с условием аренды от двух суток и стопроцентной предоплаты. Номера повышенной комфортности здесь можно снять за 19,8 тысячи рублей на тех же условиях.

Чем дальше от места проведения игр, тем дешевле обойдется номер. Так, в пригороде приволжской столицы (около 30 километров от стадиона) сутки проживания в двухместном номере гостиницы обойдутся гостям в 3,5-5 тысяч рублей с пары. В целом же, на день первой игры - 18 июня - в Нижнем Новгороде забронировано 80 процентов номеров и квартир. Частное жилье в центре города еще можно снять за 25 - 70 тысяч рублей в сутки.

Где поесть?

Что касается питания, то здесь расстояние от ресторана до стадиона роли не играет. В кафе той же пригородной гостиницы, как и в ресторане возле арены, обед из трех блюд стоит 500-1000 рублей. Во время чемпионата мира, по словам управляющей рестораном Елены Нестеровой, цены на их услуги не изменятся. Практически все кафе и рестораны города готовят блюда европейской и кавказской кухни. Последняя для гостей из Европы может представлять интерес. Как и окрошка, которую с наступлением лета также предложат многие точки общественного питания. Любители фастфуда могут найти в многочисленных точках общепита шаурму, бургеры, картошку фри и многое другое за сотню-другую рублей. Пивные бары также представлены в большом ассортименте: на любой вкус и кошелек.

В Нижнем Новгороде международная федерация футбола выбрала в качестве территории для фан-зоны центр города - площадь Минина и Пожарского.

Что касается парковок, то практически возле каждой гостиницы есть площадки, на которых можно оставить автомобиль. В одних отелях цена услуги охраняемой стоянки входит в стоимость проживания, в других - за место на парковке придется заплатить. Например, в одном из бизнес-центров Автозаводского района суточная аренда парковочного места обойдется в 70 рублей. Аналогичная же услуга в центре города стоит 200 рублей.

Кроме того, в Нижнем Новгороде есть платные автостоянки, не привязанные к отелям. В центре города час парковки обойдется автолюбителю в 50 рублей.

Саранск

Где жить?

Болельщики, которые прибудут в Саранск железнодорожным транспортом, могут найти эконом-вариант размещения буквально в сотне метров от вокзала - в пешей доступности находятся несколько хостелов. Ближайший - на улице Большевистской, 111Б, сутки проживания там стоят от 800 рублей. Тем, кто предпочитает более комфортные условия, нужно проехать буквально две-три остановки на общественном транспорте либо пройти пешком 15-20 минут. Саранск - город небольшой и компактный, большинство гостиниц здесь расположены в центре. Цены - от 2000 рублей за номер. В преддверии мундиаля в столице Мордовии дополнительно построены два новых четырехзвездочных отеля на 83 и 116 номеров, а также один пятизвездочный на 159 номеров. Разумеется, там цены будут другого порядка.

Для тех, кто предпочел бы снять квартиру, проблем не будет - в городе создан резервный банк жилья, которое горожане пожелали сдать в аренду болельщикам. Городские власти рекомендуют собственникам ориентироваться на тарифы гостиниц. Так, рекомендуемые цены за койко-место от 1000 до 2000 рублей за сутки, за комнату - от 2000 до 3000, однокомнатную квартиру - от 3000 до 10 000, двухкомнатную - от 5000 до 15 000, трех- и четырехкомнатную - от 7000 до 15 000 рублей в сутки, аренда коттеджа - от 15 000 до 20 000 рублей в сутки. А для самых экономных туристов в столице республики готовят специальный проект "Город болельщиков", предусматривающий обустройство палаточного лагеря.

Где поесть?

Гости города, остановившиеся в гостиницах, могут вкусно и недорого перекусить сразу по заселении - в большинстве отелей имеются свои рестораны, кафе и бары. Львиная доля заведений расположена в городе. Саранск - это столица национальной республики. Поэтому гости города непременно должны попробовать блюда национальной мордовской кухни: котлеты "медвежья лапа", пшенные блины "пачат", картофельную ватрушку "кургоня" и фирменный напиток поза. Особой популярностью у приезжих пользуется ресторан, расположенный в музейно-этнографическом комплексе у парка имени Пушкина на набережной реки Саранка. Здесь можно не только отведать местные деликатесы, но и ощутить неповторимый колорит и атмосферу старинной мордовской избы.

Как доехать?

Первая фан-зона для болельщиков появится рядом с обновленным аэропортом Саранска. Она сможет вместить до 10 тысяч болельщиков. Основная же, более крупная фан-зона, расположена на Советской площади города. Здесь оборудуют места отдыха, установят большой экран, представят национальную кухню.

Власти Саранска планируют оборудовать специальные парковки на Лямбирском и Северо-восточном шоссе. Там гости смогут оставить свои авто. Стоянка будет бесплатной. От перехватывающих парковок до места проведения соревнования и фан-зоны будет курсировать общественный транспорт. Кроме того, обладатели билетов на матчи и паспорта болельщика (FAN-ID) смогут добраться до Саранска и обратно на бесплатных дополнительных поездах. Максимальное время в пути из Москвы составит до 10 часов 40 минут.

Волгоград

Где жить?

В большинстве гостиниц и отелей Волгограда бронирование на числа с 17 по 28 июля попросту закрыто. Сайт-агрегатор информирует, на эти даты в некоторых гостиницах уже все продано, но в основном бронь просто недоступна. Возможно, какие-то номера придержаны в резерве. Зато активно сдают жилье обычные граждане. Например, снять на сутки квартиру возле футбольного стадиона обойдется в 20 тысяч рублей.

Где поесть?

В центре Волгограда много кафе и ресторанов с преимущественно европейской кухней. Есть заведения с кавказским и японским меню. А вот заведений с русскими блюдами и национальным колоритом явно не хватает. Впрочем, пельмени, уха и оливье есть в меню большинства заведений. Средний чек варьируется в пределах 700-1500 рублей. Впрочем, есть фудкорты в торговых центрах, блинные и пельменные, где цены более доступные.

Как доехать?

Основная фан-зона расположится на Центральной набережной. Каждый день с 14 июня по 15 июля на набережной помимо прямых трансляций футбольных матчей будет организована культурная программа.

Проблему пробок частично попытались решить, построив вдоль Волги нулевую продольную магистраль, которая заметно разгрузила проспект Ленина. Так что теперь к стадиону можно подъехать как по рокаде, так и по проспекту. В дни матчей будут организованы пешеходные зоны и специальные парковки на ряде городских дорог, прилегающих к стадиону. Перехватывающие стоянки появятся у крупных торговых центров. Они смогут принять более 3000 автомобилей и свыше 80 автобусов. Парковки будут работать бесплатно.

Ростов-на-Дону

Где жить?

В Ростове-на-Дону большая часть фешенебельных гостиниц сосредоточена в историческом центре. Не столь масштабные, но не менее роскошные отели - на левом берегу реки рядом со стадионом "Ростов-Арена". Брони в пятизвездочные отели почти все уже закрыты. В четырехзвездочных можно поселиться, заплатив за ночь чуть больше 8 тысяч рублей. Гостиница попроще обойдется в 4-6 тысяч рублей. В хостелах с ценами на горячие даты еще не определились, но платить за место больше двух тысяч не придется. Примерно столько же будет стоить и частная квартира. В Донском центре гостеприимства сообщили, что в Ростове появится палаточный городок для болельщиков. "Если к нам приедут 500 мексиканцев и они захотят жить на воздухе, палатки мы им организуем". По условиям ФИФА для групп должно быть предоставлено минимум 860 номеров, но уже сейчас город имеет за тысячу и будет еще. Для болельщиков запланированы более четырех тысяч номеров.

Где поесть?

К вопросу питания гостей ЧМ в Ростове подошли с особым тщанием. В ресторанах и кафе на улицах Пушкинской, Большой Садовой, в переулке Соборном и на Береговой уже знают, чем угостить болельщиков. Если обедать, не щадя живота своего, то чек будет от 3 тысяч рублей и до неизвестных пределов. Но утолить голод можно и за 200 рублей, как делает местный офисный планктон. Получите приличное первое блюдо и сытное второе. Пожалуй, центр притяжения гурманов - Левбердон. Так называют вереницу ресторанов, протянувшуюся вдоль левого берега реки (где теперь и вырос новый стадион "Ростов-Арена"). Здесь все рассчитано на солидную публику, и заведения попадаются знаменитые.

Как доехать?

В Ростове FIFA утвердила как фан-зону Театральную площадь. Она станет центральным местом отдыха болельщиков. Здесь смогут разместиться до 25 тысяч человек. Изюминка - колесо обозрения "Одно небо" высотой 65 метров, с которого открывается великолепная панорама на Задонье. Отсюда начинается один из самых любопытных пешеходных маршрутов.

В городе организуют четыре перехватывающих парковки для транспорта. Как сообщил директор муниципального "Центра интеллектуальной транспортной системы" Василий Зырянов, парковки оборудуют на западе и юге Ростова. Две будут расположены недалеко от торговых центров, еще одна около гребного канала. Также под перехватывающую парковку отдадут площадь около старого аэропорта. Они смогут принять до 4500 машин.

Сочи

Где жить?

Всего в городе более двух тысяч прошедших обязательную классификацию средств размещения, способных единовременно разместить 200 тысяч человек. Известно, что для приема команд-участниц и клиентских групп определены 47 гостиниц. Причем, как выяснилось, часть номеров отелей, наиболее близких к стадиону, начали бронировать едва ли не за год до ЧМ. Из-за близости к "Фишту" в Имеретинской низменности на период мундиаля оказались самые высокие расценки на размещение. Так, за ночь в гостинице рядом с Олимпийским парком в среднем придется отдать от 4000 до 9000 рублей с человека.

Более доступные ценники в центральной части Сочи, где, к примеру, все еще можно найти место в хостеле всего за 600-1000 рублей. Предлагают и снять квартиру у частника, сутки в которой обойдутся от 2000 рублей. Номер в гостинице в среднем обойдется в 3000-6000 рублей. Можно найти гуманные цены и в горном кластере, где предлагают номер в небольшом отеле всего за 2000-3000 в сутки.

Где поесть?

Гостей Сочи решили удивить местной кухней. Уже разработана гастрономическая карта, в которую вошли 25 объектов гастрономического и этнического туризма в регионе. Известно, что в сочинских ресторанах будет на выбор много рыбных блюд, а также кубанские сыры, яства из выращенных в регионе овощей и субтропических фруктов. Причем специально к мундиалю рестораны Сочи разработали даже специальную бумажную упаковку для черноморской рыбы и морепродуктов.

Средний чек в заведениях центральной части курорта колеблется от 700 до 1500 рублей. Здесь больше всего различных кафе и ресторанов. В районе Олимпийского парка заведений поменьше, но ценник уже выше - в среднем от 1100 рублей. Как советуют местные шеф-повара, если туристу хочется почувствовать дух Сочи, ему необходимо попробовать хачапури-лодочка. Стоит блюдо 250-300 рублей, зато оно довольно сытное. Сделанная из теста "лодочка", в которую помещают яйцо и сыр, наверняка придется по вкусу многим.

Как доехать?

В регионе болельщикам предложат более 170 турмаршрутов и около 460 достопримечательностей. Заинтересует фанатов и фестиваль болельщиков FIFA. Пройдет он в июне-июле 2018 года на площади Южного мола Морского порта. Фан-зона будет доступна 24 дня.

Для тех, кто приедет посмотреть матчи ЧМ-2018 на своем автомобиле, уже проработан вопрос о парковках. Так, в городе появится 14 парковок на 2432 машино-места. Девять паркингов расположены в Центральном районе Сочи, еще один на подъезде к Адлерскому району, а еще четыре - близ Олимпийского парка. Для удобства в дни проведения матчей болельщикам предоставят бесплатный проезд между аэропортом и городом, а также на городских маршрутах и на дополнительных бесплатных шаттлах.

Санкт-Петербург

Где жить?

Петербург готов обслужить порядка 80 тысяч гостей в период мундиаля. В Северной столице достаточно бюджетных гостиниц с приемлемым сервисом. Правда, летом 2018 года отельеры поднимут цены: согласно данным онлайн-сервисов бронирования, за комфортное жилье придется выложить от 4500 до 6500 рублей в день. Для экономных есть хостелы, где можно уложиться в тысячу рублей.

Где поесть?

В Санкт-Петербурге всегда были популярны заведения в формате столовых со стандартным, но вполне разнообразным меню. Основная масса таких общепитов сконцентрирована в центре города - в окрестностях Невского, Владимирского и Загородного проспектов. Средний ценник не превышает 250 рублей с человека. С ними соперничают кофейни и кондитерские той же ценовой категории - притом что подают в них не только пирожные, но и разнообразные пироги, а порой супы. Кроме того, к услугам болельщиков кафе с китайской, грузинской и японской кухней, где можно пообедать примерно на тысячу рублей. В ресторанах для гурманов цена вырастает до 2000-5000 рублей.

Как доехать?

Фан-зону для болельщиков чемпионата мира в Петербурге по традиции оборудуют на Конюшенной площади в считаных минутах ходьбы от Зимнего дворца. Фан-зона будет работать с 14 июня по 14 июля, болельщикам покажут все матчи мундиаля.

Вопросы логистики и инфраструктуры петербургские власти решили еще минувшим летом во время проведения Кубка конфедераций. Для автомобилистов организовали специальную парковку на 3000 мест в Приморском районе - сейчас его связывает с Крестовским островом специально построенный к чемпионату Яхтенный мост. В центре города появление новых парковочных мест не предусмотрено. Гостям Петербурга стоит помнить, что к северу от Невского проспекта расположена зона платной парковки - оставить здесь машину стоит 60 рублей в час. Что же касается парковки у стадиона - водителям придется потесниться. Дело в том, что на время турнира сюда переедет пресс-центр, чтобы освободить место для работы механизма выкатного поля.

Калининград

Где жить?

В Калининграде суточные цены в отелях колеблются от почти 60-тысячного сьюта в "пяти звездах" до 2400 за одноместный номер в беззвездной гостинице. Можно поселиться и еще дешевле, если не пугает расстояние: к примеру, пока свободен двухместный "стандарт" в небольшом гостевом доме за городской чертой за 1900 рублей. Частные квартиры в центре предлагаются по 30-60 тысяч рублей за сутки, на периферии - за 20. Особняк в городских границах можно снять и за 50 тысяч рублей в сутки, и за 200-300. Многие крупные гостиницы в центре сообщают об отсутствии свободных номеров на эти даты. Однако это нередко означает, что продажа заморожена и вскоре начнется, поясняют сами отельеры.

Где поесть?

Проблем с питанием у гостей в Калининграде не будет. На одном только Ленинском проспекте, центральной городской улице, более 20 кафе и ресторанов.

Средняя стоимость горячего блюда - 250-400 рублей, чашки кофе - 80-120 рублей, поужинать за тысячу рублей с вином или пивом без изысков, но вполне плотно можно и в самых популярных заведениях.

Калининград славится пивным разнообразием. Для болельщиков разработан маршрут "Пивная миля": тем, кто не захочет после матча ложиться спать, предложат пройти 2,5 километра между двумя ресторанами, заходя по пути в другие бары. 14 заведений заявили о том, что предложат специальное "футбольное меню".

Как доехать?

В Калининграде планируется несколько фан-зон, но точно пока известно только про одну крупнейшую, где пройдет Фестиваль болельщиков FIFA. Она появится на площади в центре города, где стоял тевтонский замок Кенигсберг. Территория почти в 2,8 гектара вместит 15 тысяч человек. Еще около полутора гектаров будет отведено под вспомогательные зоны.

Все матчи нынешнего мирового первенства будут транслироваться на экране площадью 120 квадратных метров, их дополнит ежедневная концертно-развлекательная программа, городок питания, официальный магазин FIFA, спонсорские шатры. Вход будет бесплатным.

Большая часть гостей чемпионата мира, предполагается, будет прибывать в эксклав железнодорожным и авиатранспортом, а также автобусами.

Приток автомобилистов тоже ожидается, поэтому на въезде в город на пересечении улиц Суздальской - Молодой Гвардии будет бесплатная перехватывающая парковка на 4200 машино-мест.