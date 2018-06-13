Страховые медицинские организации, работающие в системе ОМС, составили рейтинг наиболее частых проблем со здоровьем у отпускников.

Топ-10 самых частых проблем со здоровьем в отпуске

Простудные заболевания, ОРВИ, бронхиты.

Травмы различной сложности (от ссадин, ушибов и до вывихов, переломов).

Неотложные состояния: воспаление глаз, ушей при попадании воды.

Пищевые отравления, желудочно-кишечные инфекции.

Перегрев на солнце, солнечные ожоги.

Острая зубная боль и обострения стоматологических заболеваний.

Аллергические реакции и заболевания.

Укусы змей, клещей.

Обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Травмы в ДТП.

Составляя "отпускную" аптечку, можно ориентироваться на этот список. При этом важное правило для хронических больных: не забыть взять с собой свои базовые лекарства, которые вы принимаете постоянно, из такого расчета, чтобы хватило на весь срок поездки. Во-первых, в месте отдыха может не оказаться поблизости аптеки, во-вторых, даже если она будет, в продаже может не оказаться именно вашего препарата. При некоторых заболеваниях, например, астме, гипертонии наличие под рукой известных вам, надежно работающих лекарств может спасти от неожиданного приступа и просто сохранить жизнь.

Гипертоникам, кстати, надо подумать не только о лекарствах, понижающих давление, но и о тонометре - чтобы держать свое состояние под контролем. В продаже есть компактные ("напульсные") модели - они не слишком утяжелят багаж. Почувствовав недомогание, вовремя измерить давление и принять лекарство - это значит обезопасить себя от серьезных осложнений.

Что еще может пригодиться?

Для акклиматизации

Если отпуск связан с длительным перелетом и сменой часовых поясов, на адаптацию может уйти два-три дня. Если разница во времени составляет 2-3 часа, это переносится в большинстве случаев легко. Если больше - человек несколько дней чувствует слабость, разбитость, он "клюет носом" в дневное время, а ночью не может уснуть. "Чтобы не терять дни на акклиматизацию, можно за несколько дней перед вылетом постепенно сдвигать в нужную сторону время сна, - пояснила "РГ" кардиолог Ирина Летинская. - Но этим способом почему-то пользуются редко". Кроме того, есть специальные препараты, содержащие гормон сна мелатонин. Они помогут уснуть при сбое циркадных ритмов. Только нужно помнить о противопоказаниях, и прежде, чем их применять, проконсультироваться с доктором.

Против укачивания

Если в отпуске придется много ездить, а вы склонны к укачиванию - нужно запастись подходящими лекарствами. Средства от укачивания помогут и во время длительной автомобильной экскурсии, и во время морского путешествия.

От простуды и ОРВИ

Высокая температура, насморк, боль в горле, кашель - нередко возникают даже в жарком климате, особенно из-за перепадов температуры на улице и в помещении под кондиционером (от такого сквозняка, кстати, стоит поберечься). Поэтому противовоспалительные и жаропонижающие (ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, парацетамол), как и "раскладывающие" нос капли, тоже стоит иметь в чемодане. При этом помним: при вирусной инфекции (а под кондиционером мы "зарабатываем" чаще всего именно ОРВИ) лучшее лечение - обильное теплое питье, повышенные дозы витамина С (апельсиновый и лимонный соки можно выжать самим) и покой. Антибиотики без назначения врача принимать нельзя: при вирусных инфекциях они не только бесполезны, но могут и навредить. А еще стоит взять противовоспалительные капли для ушей и глаз.

Для пищеварения

В отпуске нас ждет непривычная еда. Вода тоже другая. У диетологов, отмечает доктор Летинская, есть золотое правило: во время одного приема пищи в тарелке должно быть не более трех продуктов. Так, кстати, легче себя контролировать, стремясь сбросить вес. Пищеварению помогут ферментные препараты (панкреатин). На случай отравления пригодятся адсорбенты (самое простое - активированный уголь, энтеросгель). Мягкое слабительное (например, фруктовые кубики с сенной) справится с запором.

Против аллергии

Антигистаминные средства в аптечке обязательны. Даже если у вас нет аллергии, ее могут спровоцировать незнакомые растения, новая еда. Понадобятся такие препараты и при укусах насекомых или ожоге медузы. Лучше использовать лекарства нового поколения: они не вызывают сонливость.

Против боли, травм, ожогов

Мигрень, зубная боль, ушиб- мало ли какие могут случиться неприятности. Выручит обезболивающее. Самые простые - те же парацетамол, ибупрофен, аспирин. Можно взять с собой мазь или гель от ушибов и растяжений. Из дезинфицирующих средств (йод, перекись водорода, мирамистин) удобен последний: им и горло можно прополоскать, и рану промыть. Солнцезащитный крем берем обязательно. Но если все-таки случился ожог, кожу нужно лечить не сметаной, а противоожоговыми кремами, пенками с витамином В5. Они снимают боль и восстанавливают поврежденную кожу. Кстати, убрать покраснение и унять боль можно и с помощью пенки для бритья.

Конкретно

Не забудьте полис

Уже много лет полис ОМС действителен на всей территории страны, предъявив его в медучреждении, любой человек имеет полное право получить помощь (в рамках базовой программы ОМС) бесплатно. И все же нередко в поликлиниках и больницах "иногородним" ставят дополнительные условия, вынуждая платить.

Андрей Березников, руководитель направления организации ОМС Всероссийского союза страховщиков

1 Экстренная медицинская помощь оказывается при острых состояниях, угрожающих жизни и здоровью, таких, например, как приступ сердечной боли или астмы. Такая помощь оказывается вне зависимости от наличия паспорта и полиса на руках. Это же относится и к экстренной госпитализации.

Важно! Если у вас имеются тяжелые хронические заболевания, такие, например, как диабет или почечная недостаточность, кроме паспорта и полиса ОМС возьмите с собой в отпуск копии медицинских выписок. В случае, если заболевание обострится, эти документы помогут врачу подобрать лечение.

2 Для того, чтобы получить неотложную помощь, вам нужно иметь на руках паспорт и полис ОМС. Неотложная помощь оказывается при внезапных острых состояниях или при обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни. Достаточно вызвать скорую, либо обратиться в приемное отделение лечебного учреждения с паспортом и полисом.

3 Плановая медпомощь оказывается также при предъявлении полиса ОМС и паспорта. В регистратуре вас также могут попросить написать заявление о приеме на временное обслуживание. Затем вас направят к терапевту или врачу общей практики, а тот даст направление к узкому специалисту при наличии медицинских показаний.

4 Если вам отказали в предоставлении помощи, обратитесь на горячую линию территориального фонда ОМС (ТФОМС) региона, где вы находитесь на отдыхе. Телефон ТФОМС можно найти в интернете. Также вы можете обратиться к страховому представителю своей страховой компании. Даже если страховая компания не имеет представительства в регионе вашего временного пребывания, страховой представитель подскажет вам, к кому обратиться для получения медицинской помощи по ОМС.

Важно! Не поддавайтесь на предложения перерегистрировать полис ОМС в регионе временного пребывания. Страховой полис меняется не чаще 1 раза в год, и таким образом для системы ОМС вы станете иногородним в своем родном городе.