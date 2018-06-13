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13.06.2018 19:45
Рубрика: Спорт

Назло рекордам

В России могут превзойти ряд достижений в Кубке мира
Мировые чемпионаты по футболу проводятся с 1930 года, у нынешнего турнира 21-й порядковый номер. В истории этих соревнований зафиксировано множество достижений и рекордов, как личных, так и командных. "РГ" обращает внимание на те из них, которые могут быть побиты в России.
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7590 (127)
Кубок мира ФИФА впервые вручили на чемпионате мира 1974 года. Он изготовлен из золота 18 карат на малахитовом основании, на призе, который достанется победителю ЧМ-2018, изображены две человеческие фигуры, подпирающие Землю. Фото: Михаил Синицын/ РГ Кубок мира ФИФА впервые вручили на чемпионате мира 1974 года. Он изготовлен из золота 18 карат на малахитовом основании, на призе, который достанется победителю ЧМ-2018, изображены две человеческие фигуры, подпирающие Землю. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Кубок мира ФИФА впервые вручили на чемпионате мира 1974 года. Он изготовлен из золота 18 карат на малахитовом основании, на призе, который достанется победителю ЧМ-2018, изображены две человеческие фигуры, подпирающие Землю. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Сборные Германии и Бразилии по 17 раз преодолевали барьер первого раунда. Нет никаких сомнений, что они смогут сделать это и сейчас, одновременно подняв планку рекорда.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Александр Самедов: Хотим, чтобы болельщики гордились своей командой

Лавры лучшего бомбардира Кубка мира у немца Мирослава Клозе (16 мячей). После окончания ЧМ-2014 он объявил о завершении карьеры в сборной. Если очень постарается, в России его может догнать или даже обойти соотечественник Томас Мюллер, у которого пока 10 голов.

Турниры 1998 и 2014 годов пока рекордные по общему числу забитых мячей - по 171 году в 64 матчах (в среднем 2,67 за игру). Чтобы превзойти этот результат, в России командам-соперникам нужно придерживаться нормы 8 голов за три матча плюс в какой-то из встреч забить 3 мяча. Тогда прежний рекорд будет побит.

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