Кубок мира ФИФА впервые вручили на чемпионате мира 1974 года. Он изготовлен из золота 18 карат на малахитовом основании, на призе, который достанется победителю ЧМ-2018, изображены две человеческие фигуры, подпирающие Землю. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Сборные Германии и Бразилии по 17 раз преодолевали барьер первого раунда. Нет никаких сомнений, что они смогут сделать это и сейчас, одновременно подняв планку рекорда.

Лавры лучшего бомбардира Кубка мира у немца Мирослава Клозе (16 мячей). После окончания ЧМ-2014 он объявил о завершении карьеры в сборной. Если очень постарается, в России его может догнать или даже обойти соотечественник Томас Мюллер, у которого пока 10 голов.

Турниры 1998 и 2014 годов пока рекордные по общему числу забитых мячей - по 171 году в 64 матчах (в среднем 2,67 за игру). Чтобы превзойти этот результат, в России командам-соперникам нужно придерживаться нормы 8 голов за три матча плюс в какой-то из встреч забить 3 мяча. Тогда прежний рекорд будет побит.