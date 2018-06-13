Каждый второй россиянин останется без отпуска

Практически каждый второй россиянин не будет отдыхать этим летом. К такому мнению пришли в компании по подбору персонала Superjob, проведя опрос на тему планов на отпуск.

47% опрошенных не планируют идти в отпуск этим летом. Чаще всего такой ответ давали мужчины в возрасте от 25 до 34 лет. 12% россиян проведут отпуск дома, 8% готовы отправиться отдыхать на дачу или в деревню, 13% планируют путешествия по России, 6% поедут отдыхать за границу. 14% респондентов пока не смогли определиться с планами на лето.

Планами провести отпуск дома чаще делились респонденты в возрасте старше 45 лет (15%). В деревню или на дачу отправится каждый десятый опрошенный в возрасте до 24 лет. Поездку по России чаще выбирают респонденты в возрасте 25 - 44 лет (15%). Путешествие за границу женщины планируют чаще мужчин (7 и 4% соответственно).