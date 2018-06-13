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Клименко и Григоров освобождены от должности советника президента

13.06.2018,  
17:22
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Владимир Путин освободил от должности советника президента РФ Германа Клименко и Сергея Григорова. Кроме того, с поста помощника президента снят Евгений Школов, от должности помощника президента по вопросам военно-технического сотрудничества освобожден Владимир Кожин.

Президент переназначил своих полпредов в Совете Федерации, Госдуме и КС

Соответствующие указы главы государства опубликованы на сайте Кремля. Документы вступают в силу 13 июня 2018 года.

Напомним, ранее Владимир Путин назначил на пост советника президента Сергея Глазьева, Антона Кобякова, Александру Левицкую, Владимира Толстого, Михаила Федотова и Вениамина Яковлева. При этом помощники президента России Лариса Брычева, Антон Белоусов, Игорь Левитин, Владислав Сурков, Андрей Фурсенко и Юрий Ушаков были переназначены на свои должности.

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