Клименко и Григоров освобождены от должности советника президента

Владимир Путин освободил от должности советника президента РФ Германа Клименко и Сергея Григорова. Кроме того, с поста помощника президента снят Евгений Школов, от должности помощника президента по вопросам военно-технического сотрудничества освобожден Владимир Кожин.

Соответствующие указы главы государства опубликованы на сайте Кремля. Документы вступают в силу 13 июня 2018 года.

Напомним, ранее Владимир Путин назначил на пост советника президента Сергея Глазьева, Антона Кобякова, Александру Левицкую, Владимира Толстого, Михаила Федотова и Вениамина Яковлева. При этом помощники президента России Лариса Брычева, Антон Белоусов, Игорь Левитин, Владислав Сурков, Андрей Фурсенко и Юрий Ушаков были переназначены на свои должности.