Владимир Путин назначил советников президента

Сразу несколько человек назначены советниками президента России Владимира Путина. Соответствующие указы главы государства опубликованы на сайте Кремля.

Советниками российского лидера стали Сергей Глазьев, Антон Кобяков, Александра Левицкая, Владимир Толстой, Михаил Федотов и Вениамин Яковлев.

Указы президента об этих назначениях вступают в силу со дня их подписания - 13 июня 2018 года.

Напомним, ранее Владимир Путин переназначил Дмитрия Пескова на должность заместителя руководителя администрации президента РФ - пресс-секретаря главы государства.