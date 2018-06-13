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Коллеги прокомментировали слухи о смерти режиссера Говорухина

Новость 13.06.2018, 14:36 | Текст: Олег Усков

В нижней палате российского парламента распространенную сегодня информацию о смерти советского, российского актера и режиссера Станислава Говорухина назвали "фейком", выразив по этому поводу сожаление.   

"Это фейк... Очень жаль, что в СМИ была подана такая непроверенная информация", - цитирует ТАСС свой источник в нижней палате.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала РИА Новости, что Говорухин находится сейчас в санатории "Барвиха". А не "в больнице в крайне тяжелом состоянии", как ряд СМИ уведомлял с утра. 

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"У него не до такой степени тяжелое состояние, чтобы говорить о его госпитализации. Он в Барвихе. Чувствует он себя терпимо, находится не в больнице, а в санатории", - указала Драпенко, сославшись на супругу режиссера, с которой у нее состоялся телефонный разговор.

Народный артист Российской Федерации Станислав Говорухин родился в 1936 году в Пермском крае. Как режиссер поставил более двадцати фильмов, включая "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок".

Написал сценарии к лентам "Пираты ХХ века", "Тайны мадам Вонг", "В июне 41-го".

Напомним: ранее сегодня информацию о смерти режиссера опровергла его пресс-секретарь Мария Шоппо, отказавшись при этом комментировать состояние здоровья Говорухина.

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