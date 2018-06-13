Компания Tesla уволит более четырех тысяч сотрудников

Американская компании Tesla в связи с реорганизацией, направленной на увеличение рентабельности производства, уволит более 4 тысяч сотрудников. Об этом говорится в официальном письме главы фирмы Илона Маска коллективу.

"За последние несколько лет компания Tesla быстро росла и развивалась, что привело к дублированию некоторых обязанностей сотрудников, которые сегодня трудно оправдать, хотя они имели смысл в прошлом, - приводит РИА Новости слова Маска - Из-за необходимости снизить затраты и достичь рентабельности мы приняли трудное решение отпустить примерно 9% наших сотрудников".

Глава Tesla напомнил, что в течение 15 лет компания не производила ежегодной прибыли. Между тем фирма стремится ускорить переход к экологически чистой энергетике. "Мы никогда не достигнем этой цели, пока мы не сможем, наконец, обеспечить устойчивую прибыль", - пояснил Макс.

Штат Tesla насчитывает порядка 46 тысяч сотрудников.