Конгресс ФИФА выбрал место проведения ЧМ-2026

Стало известно, где пройдет чемпионат мира по футболу 2026 года. На конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве состоялись выборы места проведения турнира.

На то, чтобы принять ЧМ-2026, претендовали две заявки. Одна из них была подана Марокко, другая же была совместной - от Канады, Мексики и США. В итоге победила объединенная заявка - впервые в истории чемпионат мира пройдет на территории трех государств.

Победители получили 67% голосов делегатов конгресса, еще 33% голосов было отдано за Марокко. Один процент проголосовал против всех.

"Мои поздравления представителям объединенной заявки, - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино. - Однако также хочу сердечно поздравить Марокко и поблагодарить за очень большую проделанную работу".

14 июня на московском стадионе "Лужники" состоится матч открытия ЧМ-2018, в котором сборная России примет Саудовскую Аравию. Турнир продлится до 15 июня.