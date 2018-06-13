Косачев: Трампу было важно показать Ким Чен Ыну значимость США

Президенту США Дональду Трампу на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном было важно продемонстрировать, что ни одна важная мировая проблема не решается без участия Вашингтона, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В эфире "России 24" он отметил, что сам факт саммита очень важен, но его последствия пока неясны. "Встреча, очевидно, была экстравагантной, наиболее экстравагантной за всю историю международных отношений. Ясно, что она была, в равной степени, важна и для северокорейского лидера: для Пхеньяна было важно сесть за один стол переговоров, причем на равных, с Вашингтоном, а для Вашингтона было важно показать, что ни одна современная проблема в мире не решается без США", - заявил сенатор.

В такой позиции Трампа ничего плохого нет, полагает Косачев, но насколько полезным окажется исторический саммит, покажет время, "потому что дьявол в деталях, а детали в том, как будут исполняться договоренности". Глава международного комитета СФ напомнил в этой связи, что американские санкции против КНДР "введены законом, проголосованным конгрессом, и, опять же, решением Трампа они не отменяются".