Новости

В полиции Коми решили отпугивать медведей сиренами 13:43
Заявка Екатеринбурга на EXPO-2025 прошла в финал 13:43
Пермяка осудили на 16 лет за убийство студентки 13:41
В Сочи для болельщиков из Перу подготовили палаточный лагерь 13:36
Жители Калифорнии проголосуют за разделение штата на три части 13:32
Главный тренер сборной Испании Лопетеги отправлен в отставку 13:31
В Сочи гостям ЧМ-2018 покажут, как готовят обезьян-"космонавтов" 13:27
Ущерб от повреждения картины Репина составляет не менее 30 млн рублей 13:22
Каждый второй россиянин останется без отпуска 13:20
В Иркутской области ребенка завалило на песчаном карьере 13:18
Под Петербургом водитель "Газели" наехал на посетителей бара 13:16
МИД: Россия ждет от ЕС гарантий для "Турецкого потока" 13:10
Представитель Станислава Говорухина опровергла слухи о его смерти 13:10
В Кургане обрушилась стена многоэтажного дома 13:09
Патриарх Кирилл: Нужно проявить русское гостеприимство к гостям ЧМ-2018 13:05
Северный флот отправился в самый крупный за последние 10 лет поход 13:04
МИД Италии вызвал посла Франции из-за критических замечаний Макрона 13:00
Двух пострадавших в аварии на Волге выписали из больницы 13:00
Вышел трейлер фильма "На районе" с Данилой Козловским в роли "гопника" 12:59
Сорокин: Россия выполнила все обязательства при подготовке к ЧМ-2018 12:57
Собянин передал ГИББД 30 электромотоциклов 12:55
В Екатеринбурге гостям чемпионата мира помогут переводчики 12:51
Косачев: Трампу было важно показать Ким Чен Ыну значимость США 12:42
В Яндекс.Навигаторе появился раздел с перекрытиями к чемпионату мира 12:42
Лукашенко удовлетворен прогрессом в сотрудничестве с Ташкентом 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 июня в "РГ" состоится круглый стол "Школа - территория БЕЗ опасности"
13 июня в "РГ" состоится круглый стол "Школа - территория БЕЗ опасности"
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
13.06.2018 12:42
Рубрика: В мире

Косачев: Трампу было важно показать Ким Чен Ыну значимость США

Текст: Галина Мисливская

Президенту США Дональду Трампу на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном было важно продемонстрировать, что ни одна важная мировая проблема не решается без участия Вашингтона, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Фото: AP Photo/ Susan Walsh
Как прошла историческая встреча лидеров США и КНДР

В эфире "России 24" он отметил, что сам факт саммита очень важен, но его последствия пока неясны. "Встреча, очевидно, была экстравагантной, наиболее экстравагантной за всю историю международных отношений. Ясно, что она была, в равной степени, важна и для северокорейского лидера: для Пхеньяна было важно сесть за один стол переговоров, причем на равных, с Вашингтоном, а для Вашингтона было важно показать, что ни одна современная проблема в мире не решается без США", - заявил сенатор.

В такой позиции Трампа ничего плохого нет, полагает Косачев, но насколько полезным окажется исторический саммит, покажет время, "потому что дьявол в деталях, а детали в том, как будут исполняться договоренности". Глава международного комитета СФ напомнил в этой связи, что американские санкции против КНДР "введены законом, проголосованным конгрессом, и, опять же, решением Трампа они не отменяются".

Главное сегодня

В Кремле оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына
В Волгограде после гибели 11 человек задержан владелец лодочной станции
МИД: Денуклеаризация должна касаться всего Корейского полуострова
В Турции запустили "энергетический Шелковый путь"
Кадыров пригласил Слепакова в Грозный написать новую песню