Козак не увидел причин для повышения экспортных пошлин на топливо

На данный момент причин для трехкратного повышения экспортных пошлин на нефтепродукты нет, так как ситуация с топливообеспечением на внутреннем рынке России в целом стабильна. Однако это не означает, что через неделю такой повод не появится. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам селекторного совещания в ситуационном центре правительства РФ о ситуации с ценами на нефтепродукты.

Трехкратное повышение экспортных пошлин на бензин, дизель и другие нефтепродукты рассматривается в правительстве как оперативная мера реагирования.

Правительство с 1 июня ретроспективно снижает ставки акцизов, в ответ на это крупные нефтекомпании согласились заморозить цены на АЗС. Это сделано для торможения роста стоимости топлива в розничном сегменте. Если участники рынка решат не соблюдать договоренности с правительством, то будет применена экстренная мера - повышение экспортной пошлины.

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов пояснил журналистам по итогам селекторного совещания, что эти поправки включат в законопроект о налоге на дополнительный доход (НДД) ко второму чтению в Госдуме.

Вечером 13 июня Дмитрий Козак с представителями профильных ведомств и нефтекомпаний проведет совещание по большому налоговому маневру, который, наоборот, предполагает постепенное обнуление экспортных пошлин. Точные параметры еще не определены, сказал Сазанов, однако повышение пошлин, вероятнее всего, сохранится как экстренная мера, прибегать к которой будут в ручном режиме. Дмитрий Козак надеется, что параметры маневра, который на следующей неделе будет, как ожидается, согласован в правительстве, станут долгосрочным решением.