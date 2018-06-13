Кудряшов: На ЧМ-2018 нужно ставить самую высокую задачу

В дубле московского "Спартака" в 2005-м году вы работали с Мирославом Ромащенко, который сейчас помогает Черчесову.



Федор Кудряшов: Да. Я как раз попал после просмотра в "Спартак", в дубль. Сергей Юрьевич Родионов работал старшим тренером, а его помощником был Мирослав Юрьевич Ромащенко.

Тогда могли себе представить, что через 13 лет будете с Ромащенко готовиться к чемпионату мира? Вы, как игрок сборной, а он - в тренерском штабе?



Федор Кудряшов: Нет, конечно. Я еще два года назад не мог подумать, что окажусь в сборной. Когда стало известно, что чемпионат мира пройдет в России, конечно, где-то в глубине души хотелось. Но тогда думал, что, скорее всего, я проведу этот турнир или где-нибудь на отдыхе или поеду на стадион посмотрю пару матчей с трибуны.

Что почувствовали, когда ЧМ дали проводить России?



Федор Кудряшов: Порадовался за страну. Это вообще круто. И мечта любого футболиста - сыграть за сборную своей страны дома, попасть на такой турнир.

Тренеры, руководство вам лишний раз напоминают о важности момента? Накачки, разговоры, что вы должны биться и так далее.



Федор Кудряшов: Нет, такого нет. На мой взгляд, это хорошо. Наверное, в СМИ сейчас это все нагнетается. Но я, например, не читаю ничего. В приложении на телефоне себе оставил новости об НХЛ и НБА. За Овечкиным, за нашими в "Вашингтоне" следил. А что происходит в футболе - я вообще ничего не знаю. Только когда парни разговаривают между собой, какие-то новости доходят. От всего абстрагировался, причем осознанно.

Сколько людей вам позвонили или написали с просьбой достать билеты на чемпионат мира?



Федор Кудряшов: На самом деле немного. Пытались через супругу, но я ей сразу сказал: без вариантов, ничего не получится. В феврале тем, кто хочет билеты, нужно было форму заполнить со всеми данными - паспорт, номер кредитки и так далее. Я никому не делал, потому что времени не было - не знал, кому звонить, у кого спрашивать. Если будет какая-то квота для команды, то у меня пойдет супруга, папа и сестра. Насколько я знаю, два бесплатных билета должны дать, и еще максимум два можно купить. То есть четыре билета на человека, не больше.

То, что Сергей Игнашевич вернулся в сборную, вы как восприняли?



Федор Кудряшов: Я обрадовался. Потому что это опытный человек, который каждый год помимо чемпионата России играет в еврокубках и играет на очень хорошем уровне. Он в сборной на всех больших турнирах последних был. И, конечно, когда рядом с тобой игрок с таким громадным опытом, это только помогает быстрее адаптироваться. Смотришь на то, что он делает, и пытаешься повторять. Я это знаю по "Ростову" и "Рубину". Цезарь Навас, с которым там играли - тоже человек с огромным опытом. У таких игроков многому учишься.

Вы же никогда раньше не играли вместе с Игнашевичем. Он в сборной закончил, вы начали. Как идет привыкание друг к другу?



Федор Кудряшов: Нормально. Но это лучше у главного тренера узнать. По мне - понимание друг друга есть, трудностей никаких. Он подсказывает, когда нужно.

Год назад мы общались перед Кубком конфедерации, и с тех пор вы успели сыграть с кучей топовых сборных - Португалия, Мексика, Испания, Бразилия, Аргентина, Франция. Это все какой-то космос? Или с ними можно бороться?



Федор Кудряшов: Класс в деталях сказывается. Эти команды как раз за счет деталей нас обыгрывали, были лучше в каких-то моментах. Но, думаю, что мы еще можем прибавить. На сборе работали над этим и к чемпионату мира определенные недочеты, то, что в наших силах, мы должны убрать. Мы, может быть, и проигрывали, но порой выглядели очень даже неплохо. Нужно как раз нюансы и мелкие ошибки, которые нам присущи, убрать. И тогда будет совсем другая команда и другая игра. Нам все по силам.

Кубок конфедераций. Вышел Роналду, и через пять минут нам забил. Его все знают, понимают, что его надо держать зубами, а он все равно бьет и забивает. Как вы это можете объяснить?



Федор Кудряшов: Объяснить, наверное, не смогу. Это топовый игрок. Его, как мы видим, никто, не только наша сборная, не может сдержать.

В чем это проявляется? Он быстрее, мощнее, сильнее?



Федор Кудряшов: Не знаю. Тут, наверное, симбиоз всего. Плюс его опыт колоссальный. Он на протяжении многих лет в "Манчестер Юнайтед" и в "Реале" в Лиге чемпионов постоянно с самыми топовыми командами играет. Опыт громадное значение имеет. У нас его, естественно, меньше. Наверное, эта разница и сказывалась.

Эти матчи помогли набраться опыта и понять, что вас ждет?



Федор Кудряшов: Да. Именно понять все это. За год мы сыграли с этими командами, знаем, что нас ожидает на групповом этапе, к чему надо готовиться. И, конечно, для каждого игрока это тоже огромный личный опыт. Одно дело, выходить в чемпионате России, а другое дело - за сборную страны играть. Переключение большое - с одного уровня на совершенно другой.

Мое ощущение с трибуны, по тому же матчу с французами - они банально быстрее. Когда ты сверху на это смотришь, видишь, насколько выше общая командная скорость у них, как они переходят из обороны в атаку. Вы сами это ощутили?



Федор Кудряшов: Да, они быстрее думают. Например, играя в чемпионате Англии, ты даже не в топ-клубе проводишь полтора десятка матчей против команд, в которых собраны самые топовые футболисты. И набираешься опыта, быстрее приобщаешься к этой скорости. Если не адаптировался, то просто уедешь оттуда. Вот и вся разница.

Игроки сборной России Юрий Газинский, Владимир Гранат и Федор Кудряшов (слева направо) на тренировке. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По этим играм с топ-командами, кто больше всего впечатлил?



Федор Кудряшов: Меня - Аргентина.

Они, по-моему, больше дурака валяли в "Лужниках". Разве нет?



Федор Кудряшов: Не сказал бы. Мне понравилось, что они практически всю игру не давали нам дышать. Прессинговали постоянно, и было очень мало времени на то, чтобы принять решение. С другими командами так не было.

Мне показалось, что бразильцы очень сильные, и они будут одними из главных фаворитов чемпионата…



Федор Кудряшов: Сильные. Но я свое мнение сказал - именно из наших матчей мне больше всего понравилась Аргентина. Хотя потом она "попала" Испании 1:6.

А вы с Испанией вничью сыграли. Эти 3:3 веру в себя добавляют?



Федор Кудряшов: Да. Показывают, что можно играть с любой командой. С бразильцами и французами не получилось в силу определенных причин. Можно было лучше, но сыграли так, как сыграли. Мы сами знаем о тех ошибках, которые допустили. Тренерский штаб нам их показал. И задача - стараться больше такого не допускать.

Вы играли в официальных матчах в Кубке конфедерации и в товарищеских. Разница есть в скоростях?



Федор Кудряшов: Нет.

То есть это мы придумываем на самом деле, что в товарищеских матчах градус ниже?



Федор Кудряшов: На мой взгляд, да. Потому что, например, те же бразильцы приехали с нами играть, и там практически всем нужно было доказать тренеру, что они достойны попасть в итоговую заявку на чемпионат мира. Мы потом моменты смотрели - все 10 человек бегут в оборону на полной скорости. А то, что они играли поначалу вроде как неспешно - если посмотреть другие их матчи, то именно так они и действуют. Сначала все спокойно, а перед штрафной взрываются и начинают комбинировать очень быстро.

У вас было больше трех недель на подготовку к чемпионату мира. Натренировать что-то можно за это время?



Федор Кудряшов: Да, можно. Это командное взаимодействие. Все-таки порядок и дисциплина бьют класс. Об этом говорили раньше, и в нынешнем футболе все то же самое осталось. Мы можем командной игрой достичь определенного результата.

Многие болельщики опасаются сборной Египта и конкретно Салаха, который провел сумасшедший сезон. Говорят, что он нас разорвет, как разорвал "Спартак" в составе "Ливерпуля"...



Федор Кудряшов: Пусть говорят. Но все-таки сборная Египта - это не один Салах. Там много хороших футболистов, которые играют в той же Англии.

А вы между собой не говорите как-то об этом?



Федор Кудряшов: Что он нас разорвет (улыбается)?

Федор Кудряшов в товарищеском матче по футболу между сборными Австрии и России. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В том числе.



Федор Кудряшов: Мы обсуждали, какой он сезон провел крутой. Молодец. Но так, чтобы мы схватились за голову и говорили: как нам его остановить? Нет, такого нет. Он такой же человек, как и все. Такой же футболист. Нам подскажут, как надо будет против него играть. И все.

Мы имеем общее представление об Уругвае и Египте. А вот Саудовская Аравия какая-то загадка. Вы ее наверняка активно изучали. Что скажете?



Федор Кудряшов: Саудовская Аравия оставила хорошее впечатление. Особенно то, как они атакуют, контратакуют. Очень быстрые, достаточно техничные и обладают неплохим пасом. Раньше я тоже не имел об этой команде представления. Но, исходя из того, что нам показали, с ними никому не будет легко. Эта команда, как и другие, вызывает уважение и требует максимальную концентрацию, максимальную подготовку. Нельзя говорить, как многие, что Саудовская Аравия - это сразу три очка. Нет. Будет сложная игра.

Сборная России работает над двумя вариантами построения обороны - с тремя центральными и в четыре защитника. Догадки верны?



Федор Кудряшов: Да, играли в пять, а перед чемпионатом мира более детально работали над схемой в четыре защитника. А как будем играть - это уже главный тренер будет решать.

Не секрет, что зона центральных защитников вызывает наибольшее опасение. Вы единственный, кто остался из той тройки, которая изначально наигрывалась Черчесовым, поскольку Джикия и Васин травмированы. Как воспринимаете эти разговоры о том, что у нас нет защитников и вообще кошмар в этой зоне. Задевает?



Федор Кудряшов: У нас всегда так. Если все живы-здоровы - все равно все плохие. Кто-то выбывает - еще хуже. Я считаю, что нам есть, кем заменить травмированных. Работаем и слушаем Мирослава Юрьевича (Ромащенко. - Прим. "РГ"), потому что он очень детально именно с защитниками работает и объясняет, как и что надо делать. Что-то не так - он исправляет, подсказывает.

Федор Кудряшов: Мечта любого футболиста - сыграть за сборную своей страны дома

Вам лично как комфортней играть - в четыре защитника или в три? И насколько сложно переучиваться?



Федор Кудряшов: Я два с половиной года играю по схеме с тремя центральными защитниками, а раньше все время в четыре играл. Поэтому переучиваться не пришлось -просто вспомнил, и все. Немножко другие перестроения, другие требования. Но лично для меня нет ничего нового.

По ходу матча реально перестроиться с одной схему на другую?



Федор Кудряшов: Да, конечно. Думаю, вообще никаких проблем не будет. Совсем молодых игроков, у нас нет. Все умные, понимающие.

С центральными защитниками российскими, конечно, беда. Но тот же Вильям Галлас, игравший на этой позиции и в "Челси", и в "Арсенале", сказал мне, что это общая проблема. Дескать, все идет с детских школ, в которых все дети хотят стать Роналдо или Месси, забивать голы, а в защитники никто идти не хочет. Согласны?



Федор Кудряшов: Возможно. Понятно, все знают только нападающих, потому что они забивают голы. И любому мальчишке хочется стать таким же крутым футболистом и получить всемирную известность, поэтому он стремится как раз идти в атаку. Это, наверное, уже умение детского тренера - прививать интерес ребенка к той или иной позиции. И видеть в нем задатки защитника или нападающего.

На ноге Федора Кудряшова набита татуировка с цифрой "13". Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

А у вас интерес к игре в защите когда проснулся?



Федор Кудряшов: Я начинал вообще как нападающий. Потом, видимо, тренер увидел, что я могу. Или, может быть, увидел, что я не могу играть нападающим (усмехается). Но именно он привил. Во мне никогда не было желания непременно быть основным нападающим, бомбардиром. Я всегда за команду больше переживал, чем за какие-то личные достижения.

Защитники все-таки дольше созревают. Мало кто в 18 лет играет на серьезном уровне. Есть мнение, что тренеры просто боятся молодых россиян ставить. Потому что они ошибутся, а тренера в отставку отправят.



Федор Кудряшов: Может быть, есть элемент недоверия. Потому что самые заметные ошибки это, конечно, вратарские. Потом идут защитники, полузащитники. А нападающие - не забил, ну и не забил...

Вот пример - на Кубке конфедераций решающий матч с Мексикой, Игорь Акинфеев ошибается на выходе, и все. Из группы не вышли.



Федор Кудряшов: А то, что до этого мы не забили, никто не говорит. Может быть, как раз в этом и проблема, что какое-то есть опасение и недоверие.

Вы сами на свои ошибки как смотрите? Сильно переживаете потом?



Федор Кудряшов: Да, я переживаю. Иногда даже не моя ошибка, но косвенно да, где-то думаешь: если бы я сюда побыстрее чуть-чуть перестроился или занял позицию другую, тогда смог бы предотвратить то или иное действие.

В сборной были такие моменты?



Федор Кудряшов: Как раз в прошлом году, когда на Кубке конфедераций Криштиану Роналду нам забивал. Наверное, тогда мог сыграть иначе. Конечно, там было тяжело выиграть верховой мяч. Но помешать я ему мог, если бы занял правильную позицию.

Федор Кудряшов и Мирослав Ромащенко во время тренировки. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Он ведь выше вас ростом?



Федор Кудряшов: Он выше, и все знают, как он высоко выпрыгивает. Но в принципе, как нас в клубе учат, можно было хитро сыграть - немножко подтолкнуть, и уже тогда у него бы не получился такой удар. Возможно, он не попал бы в ворота, или попал бы в руки вратарю. Из маленьких мелочей все складывается.

Ваша личная мечта на чемпионате мира, если говорить о результате?



Федор Кудряшов: Для меня классным результатом был бы выход в полуфинал.

Вы серьезно? Мы из группы никогда не выходили.



Федор Кудряшов: Почему нет? Понятно, что нужно ставить самую высокую задачу... Нам все по силам. Но для начала нужно выйти из группы. Это первоочередная задача - хорошо начать. Я дальше - от матча к матчу хотелось бы идти. У нас так было в "Ростове". Мы между собой что-то обсуждали, но никогда не говорили о турнирной таблице. Главный тренер просто говорил: "Сегодня выходим, как на последний бой. А там - будь, что будет. В конце посмотрим в таблицу". Думаю, нам надо так же - не загадывать.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"