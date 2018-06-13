Курс доллара впервые с 8 мая превысил 63 рубля на открытии торгов

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже превысил 63 рубля на фоне падающих нефтяных котировок. Последний раз американская валюта преодолевала этот порог около месяца назад - 8 мая.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10:04 мск 13 июня поднялся на 31 копейку - до 63,13 рубля, евро "набрал" 12 копеек до 74,15 рубля.

Рост американской валюты является ожидаемым на фоне предстоящего решения ФРС. По прогнозам сегодня будет принято решение о повышении ставки.

Также в среду может проясниться ситуация с возможностью четырехкратного повышения ставки в этом году.