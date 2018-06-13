Леонид Слуцкий прокомментирует матч открытия ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий прокомментирует матч открытия чемпионата мира-2018. В прямом эфире игра будет показана на Первом канале.

Как сообщает пресс-служба телеканала, Леонид Викторович составит компанию известному комментатору Александру Елагину. Стоит отметить, что Слуцкий уже имел подобный опыт работы и освещал, в том числе, и матчи с участием российской сборной.

Мировое первенство откроется матчем между российскими футболистами и национальной командой Саудовской Аравии. Игра состоится 14 июня в "Лужниках" и начнется в 18:00 по московскому времени.

Турнир в нашей стране продлится до 15 июля. 64 матча ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, "Лужники" станут главной ареной соревнований - помимо открытия, там состоится и финал.