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13.06.2018 19:57
Рубрика: Власть

Служба без драк

Предлагается упростить процедуру наказания военнослужащих за побои
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7590 (127)
Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, разрешающий наказывать людей в погонах за рукоприкладство по статье КоАП "Побои".

Помимо прочего, это упростит наказание по уголовной статье тех, кто занимается в казармах дедовщиной. За первый удар по лицу новобранца старослужащего оштрафуют, за второй - осудят как преступника.

С инициативой выступили два депутата Госдумы. Они предлагают внести в КоАП специальные поправки, распространяющие действие статьи "Побои" на всех, кто носит погоны. Речь не только о военнослужащих, но и о сотрудниках таможни, МЧС, службы исполнения наказаний и т.п.

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Дело в том, что служивые не попадают под большинство статей КоАП. Вместо этого они несут дисциплинарную ответственность. Это значит, что их наказывает командование по особым правилам.

Однако не так давно изменилась система наказания за побои, и возник военно-правовой пробел. Напомним, процедура значительно упрощена. Сначала человека, распустившего руки, наказывают по статье КоАП. Если в течение года он повторно пустит свои кулаки в ход, то попадет уже под Уголовный кодекс.

В результате перемен число наказанных за побои выросло почти в десять раз.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год суды наказали по административной статье за побои 113,4 тысячи человек. Было назначено 487 миллионов рублей штрафа. 8,8 тысячи драчунов отправились под арест на 15 суток, 14,4 тысячи прошли через обязательные работы.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Но в судебных материалах фигурируют исключительно гражданские лица. Более того, оказалось, что теперь у военных рукоприкладство не попадает и под Уголовный кодекс, если нет серьезного вреда здоровью. Ведь действует преюдиция - это значит, что первый раз дебошир должен быть наказан по административной статье.

Командир может объявить подчиненному выговор или назначить еще какое-нибудь строгое военное наказание за драку. Однако пригрозить уголовным делом в случае повторного рукоприкладства не сможет. Потому что дела не будет.

Как пояснил "РГ" адвокат Юрий Коршунов, если поправки будут приняты, это не значит, что полиция сможет задерживать военнослужащих и отправлять в обычные суды. Люди в погонах попадают под юрисдикцию военных судов. Если драка случилась на территории воинской части, материалы оформит военная полиция. Если военный помахал кулаками на гражданской территории, например в кафе или на набережной курорта, обычная полиция составит протокол и отправит материалы по месту службы человека. А оттуда их перешлют в суд.

За первый удар человека наказывают по статье КоАП, если в течение года опять будет драка - осудят по УК

На практике по новым правилам активно наказывают и уличных хамов, и семейных дебоширов. Теперь, если человек в погонах распускает руки в семье, погоны его не спасут. Может помочь административная статья и в борьбе с пресловутой дедовщиной (хотя эксперты сегодня предпочитают говорить не о дедовщине, а о казарменном хулиганстве). Теперь военному вполне можно будет назначить серьезный штраф - от 5 до 30 тысяч рублей - даже за подзатыльник, выписанный младшему по званию. А второй подзатыльник уже обернется судимостью.

В том и смысл новаций: они сделали наказуемой такую мелочь, на которую раньше правоохранители не реагировали. Теперь пощечины, подзатыльники и прочее вполне могут стать поводом для наказания.

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