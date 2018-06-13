Македония определилась с новым названием страны

Премьеры Греции и Республики Македонии (РМ) Алексис Ципрас и Зоран Заев сообщили СМИ о том, что договорились о новом государственном названии РМ - "Республика Северная Македония", которое устроило бы две стороны и открыло возможность для дальнейшей интеграции Скопье в НАТО и Евросоюз.

Данная новость тот час же нашла поддержку и одобрение со стороны евроатлантического сообщества. Свои поздравления уже высказали генсек НАТО Йенс Столтенберг, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини, министры иностранных дел Британии и ФРГ Борис Джонсон и Хайко Маас.

"Искренние поздравления премьерам Алексису Ципрасу и Зорану Заеву. Держу пальцы скрещенными. Благодаря Вам, невозможное стало возможным", - сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Вместе с тем лидер крупнейшей оппозиционной Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ) Христиан Мицкоски сообщил, что, по его оценкам, Зоран Заев подписал капитуляцию с Грецией. В этой связи политобъединение призовет своих сторонников голосовать против потенциального изменения конституционного названия страны на референдуме, который должен быть организован по данному вопросу уже в ближайшее время.

"Я - Христиан Мицкоски буду голосовать против на так называемом референдуме. Глава правительства в связи с неспособностью вести переговоры, как это было необходимо, подписал капитуляцию, приняв все требования греков", - отмечает политик.

Предлагаем посмотреть, о чем конкретно договорились Заев и Ципрас. Вот что по этому поводу пишет портал sdk.mk:

- новое государственное название - Республика Северная Македония переводится на все языки и повсеместно используется, вносится соответствующая поправка в македонскую конституцию;

- язык остается македонским, без сноски, как утвержден в ООН;

- гражданство - граждане Северной Македонии;

- новое название Республика Северная Македония начнет использоваться на международной арене после того, как соглашение с Грецией будет ратифицировано парламентами обеих стран;

- внутри страны новое название будет использоваться после открытия глав переговоров о членстве в ЕС, но не позднее пяти лет после подписания соглашения;

- договор становится действительным при ратификации парламентами обеих стран;

- после конституционных изменений, которые должны последовать в случае успешного референдума, в парламенте Греции будут ратифицированы соглашение о названии, а также протокол о полноправном членстве в Македонии в НАТО;

- 28 июня этого года Македония должна получить дату начала переговоров с Европейским союзом;

- 12 июля на саммите НАТО Македония получит приглашение присоединиться к альянсу в качестве его 30-го члена.

Между тем сегодня ночью перед парламентом Македонии прошла массовая демонстрация противников такого договора с Грецией, а группа граждан, возмущенных возможным изменением названия своего государства, оставила надписи на асфальте: "Македония вечна", "Предатели", "Стоп геноцид".

Эксперты отмечают, что стремление Запада втянуть Македонию в евроатлантическое сообщество может иметь крайне негативные последствия для граждан этой балканской страны. Об этом еще в 2017 году предупреждал бывший премьер РМ Никола Груевский, утверждая, что план Зорана Заева и его "истинных сценаристов" заключается в конечном изменении конституционного госнаименования РМ и последующем ее уничтожении.

"То, что требуется от нас - это изменение госнаименования страны по греческим условиям, приближение к бинациональному государству и последующая федерализация. Это последний шаг перед распадом страны. Это очень опасная авантюра", - подчеркивал Груевский, обращаясь не только к гражданам Македонии, но и к международной общественности.

А вот что по этому поводу в интервью интернет-порталу mkd.mk говорит посол РФ в Скопье Олег Щербак.

"С тревогой отмечаем усилившееся в последние годы политическое и пропагандистское давление на Македонию, навязчивые утверждения о якобы исключительной полезности и безальтернативности включения Македонии и других балканских государств в НАТО, а также необходимости сделать это "любой ценой", - подчеркивает дипломат. - Считаем эти аргументы надуманными. В связи с этим хотел бы подчеркнуть, что как в политике, так и в обыденной жизни у каждого человека всегда есть варианты действий и свобода выбора. Отрицать это - значит, не уважать самих себя, тем более когда речь идет о судьбе страны. Нужно понимать, что НАТО не элитный гольф-клуб, не гуманитарная организация или школа миротворцев, а продукт и инструмент "холодной войны", агрессивный военно-политический блок, виновный в многочисленных военных интервенциях, уже приведших к гибели сотен тысяч мирных людей в бывшей Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане и других странах, к распаду и дезинтеграции целого ряда государств. Присоединение к такому альянсу существенно ограничивает суверенитет вступающих в него государств и несёт с собой немалые риски. В таких случаях и политикам, и обществу необходимо осознавать всю меру своей ответственности, тщательно взвешивать все возможные последствия своих действий не только с позиций конъюнктуры сегодняшнего дня, но и на перспективу. Это та самая ситуация, когда следует помнить об известной поговорке "Семь раз отмерь, один - отрежь".