Я довольно часто читаю лекции по воспитанию и иногда обращаюсь к аудитории с простой просьбой. Я прошу поднять руки тех родителей, кто считает себя счастливым человеком. Как правило, поднимается довольно мало рук. И тогда я спрашиваю: "Дорогие родители, не сумевшие построить себе счастливую жизнь, чему вы хотите научить своих детей? Неумению жить счастливо? И на основании чего, собственно говоря, вы воспитываете? Вы утверждаете, что у вас есть опыт? Какой опыт? - позвольте поинтересоваться. Опыт построения несчастливой жизни?"

Великий Януш Корчак утверждал, что общение с детьми - это процесс взаимного воспитания. Взаимного, понимаете? Мы воспитываем их - они нас.

Но кто сегодня будет воспитывать по Корчаку или, скажем, по Песталоцци или Ушинскому? У нас подавляющее большинство взрослых убеждено, что они знают, как воспитывать детей, и что им, конечно же, ведомо, что детям полезно, а что вредно.

Худрук театра "Модерн" Юрий Грымов сообщил, что учительницу, которая привела детей на спектакль его театра, директор школы уволил с работы. Директор школы, кстати, спектакля не видел (Грымов пригласил его посмотреть). Дети обсуждали постановку весьма заинтересованно. Но директор отчего-то решил, что спектакль плох. И уволил учительницу за культпоход в театр. Нормально?

Вы не замечали, что наш мир составляет как бы два больших клуба. В один входят люди, которые принимают решения, имеют деньги и бесконечно, с переменным успехом, строят что-то хорошее. Это клуб взрослых. А во втором находятся недоучки, иначе их еще называют дети. Они ничего не знают, ничего не понимают, решений не принимают и ничего не строят. Каждый человек - хоть на улице, хоть в школе - имеет право их воспитывать только на основании того, что он входит в клуб взрослых. И больше ни на каком основании.

Общение с детьми - это процесс взаимного воспитания. Взаимного, понимаете? Мы воспитываем их - они нас

Конечно, взрослые больше приспособлены к нашему миру, они в нем дольше живут. Но зато дети более естественны, гораздо более логичны. Мама жалуется сыну: "Меня никто не любит", на что сын резонно спрашивает: "А ты у всех спросила?" Почему бы не поучиться у детей естественности логики? Почему бы не поучиться у них, скажем, взаимоотношению с природой, пониманию ее?

Мы очень социализированы. Они - до поры, конечно, - абсолютно Божественны. Кто кого должен учить? Не взаимно ли?

Взрослый человек знает, что, скажем, с олигархом и его водителем надо общаться по-разному, исходя из их статуса. Ребенок тоже общается по-разному, но его волнует: кто интересней, добрей, наконец, симпатичней - олигарх или водитель. Дети проявляют свою симпатию, исходя из человеческих критериев, а не социальных.

В Татарстане школьница, шагая на ЕГЭ, была вынуждена снять бюстгальтер, потому что иначе ее не пропускал металлоискатель. История стала широко известна, все бросились ее обсуждать. Больше всего дискутировали по поводу того, заставили девушку снять белье или она сама так решила? А то, что наши дети - наши дети! - идут на экзамен через металлоискатель, это вообще как? Они что - потенциальные террористы? Почему вся атмосфера ЕГЭ - это атмосфера строгости, а не доброжелательности?

ЕГЭ достиг своей главной цели! Дети очень хорошо понимают: учиться надо не для того, чтобы иметь знания, необходимые для будущей работы, а для того, чтобы получить хорошую оценку. Взрослые диктуют детям, как им жить. Мальчишки и девчонки приспосабливаются как умеют. Надо унизиться, чтобы через металлоискатель пройти? Унизимся. Не впервой детям унижаться перед взрослыми.

Когда перед страной ставятся очень серьезные, очень амбициозные задачи, а дети идут на экзамен через металлоискатель, - неплохо бы понимать, что одно с другим несовместимо. Ребятам, которых не научили учиться, которым не смогли объяснить, что приобретение знаний - это очень интересный, очень захватывающий процесс, трудно будет решать серьезные жизненные задачи.

Разве детям, чью учительницу выгоняют за то, что она привела их на спектакль, легко вырасти свободными? А несвободные люди какую жизнь смогут построить?

Я изучал работы великого педагога Иоганна Песталоцци, книгу о нем написал. Песталоцци утверждал, что задача педагога - отыскать в ребенке талант и помочь ему развиться. То есть взрослые не должны идти к своим чадам с собственными представлениями о том, что будет для этих чад хорошо. А познавать ребенка, изучать его. Желательно это познание осуществлять без помощи металлоискателя.

Задача педагога - отыскать в ребенке талант и помочь ему развиться

Я спрашивал довольно много учителей, имя Песталоцци известно почти всем. Его "метод природосоответствия" практически никому. Гений, чей метод построен на уважении к ребенку, - не ко двору. Оно и понятно: воспитывать, а, тем более, приказывать - проще, чем пытаться понять. Уважать маленького человека, интересоваться им - трудно. Наказывать, командовать, проверять - куда легче.

Конечно, и случай в Татарстане, и история со становящимся все более популярным московским театром - это единичные истории. Собственно говоря, потому они вызвали такой резонанс.

Но разве ЕГЭ в целом не является примером неуважительного отношения к детям? Разве каждый из нас, положа руку на сердце, может утверждать, что его ребенка уважают в школе, на улице, да где угодно? И, если говорить по-честному, разве уважение к детям характерно для большинства из нас?

Высокомерие воспитателей нам свойственно куда больше. А высокомерие никогда и нигде ни к чему хорошему привести не может.