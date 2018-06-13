Помогать ему будут соотечественники Хуан Пабло Белатти и Эрнан Майдана. Четвертым судьей будет Сандро Риччи, а видеоассистентами - Массимилиано Иррати с Даниэле Орсато (оба - Италия), Мауро Ильяно (Аргентина), Карлос Астроса (Чили).

Питана начал заниматься судейством в 2006 году. В его послужном списке - работа на чемпионате мира-2014 и Кубке конфедераций в России.

К слову, Питана станет вторым аргентинским арбитром, работавшим на двух чемпионатах мира. Первым является Норберто Коерецца, судивший матчи главного футбольного турнира в 1970 и 1978 годах.