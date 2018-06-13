"Матч ТВ" и Sellout Sport System запустили диджитал-платформу HYPEMETER 2018

Накануне чемпионата мира "Матч ТВ" и компания Sellout Sport System запустили новую футбольную диджитал-платформу, не имеющую мировых аналогов, - HYPEMETER 2018.

HYPEMETER 2018 - уникальная и ультрасовременная платформа, призванная интегрировать самый разнообразный футбольный и околофутбольный контент. Платформа работает на основе уникальной методологии компании "SelloutSMIndex".

Социальные сети сейчас - это наиболее востребованный и универсальный источник информации, будь то развлекательный контент или же лаконичные новости. Ими пользуются более 70% россиян всех возрастов, и более 90% молодых людей в возрасте до 25 лет. HYPEMETER 2018 - это уникальная диджитал-площадка на субдомене сайта телеканала "Матч ТВ", которая имеет все шансы произвести настоящий фурор в сфере оптимизации доступа рядового пользователя к наиболее актуальному футбольному контенту. Не случайно проект был реализован в канун такого значимого события футбольной жизни, как чемпионат мира ФИФА-2018.

Главная задача новой платформы - оперативный сбор данных плюс последующая оценка активности в социальных сетях всех сборных, участвующих в чемпионате, и всех игроков с дальнейшим представлением данных и самого интересного контента в режиме онлайн в сводных таблицах HYPEMETER 2018. Платформа будет искать и анализировать в Facebook, Instagram, Twitter, VК и YouTube публикации каждого футболиста и сборных 32 стран, используя самые передовые алгоритмы сбора и обработки информации. Вся информация на сайте будет доступна на девяти языках. Таким образом, каждый состоявшийся футбольный матч будет измеряться не только количеством забитых мячей, назначенных угловых и опасных моментов. Благодаря таблицам HYPEMETER 2018, все пользователи интернета смогут определить лидеров по лайкам, репостам и комментариям, а также узнать, видео чьей сборной набрало больше всего просмотров. Не всякой модной тенденции суждено перерасти в hype, но реализация новой диджитал-платформы "Матч ТВ" дает все шансы самим пользователям выступить в роли судьи, определяющего популярность ресурса.

HYPEMETER 2018 предоставляет возможность любому футболисту стать интернет-звездой, а зрителям не только следить в реальном времени за формированием экспертного мнения, появлением комментариев и реакцией самих игроков, но и принимать активное участие в поддержке своих кумиров.

HYPEMETER 2018 - это масштабная коллекция разнообразного видео контента: опасных моментов, действий каждого игрока и сборной в целом, футбольных мемов и популярных роликов. Чемпионат мира обещает ежедневно радовать болельщиков и зрителей яркими событиями, а инновационный диджитал-ресурс "Матч ТВ" и Sellout Sport System обеспечит каждого пользователя уникальными кадрами, лучшими моментами игры и оперативным анализом большого объема данных.

Так как в HYPEMETER 2018 сосредоточена абсолютно вся информация, то эту платформу по достоинству оценят комментаторы и журналисты со всего мира. Впервые за всю историю освещения футбольных турниров эксклюзивный проект "Матч ТВ" и Sellout Sport System позволит им моментально получить доступ к структурированному аккаунту любого футболиста или файлу актуального события. До сих пор на сбор таких данных приходилось тратить немало времени, используя привычные поисковые системы, и самостоятельно отбирать нужную информацию.

HYPEMETER 2018 предлагает пользователям ресурса поучаствовать в голосовании по итогам чемпионата мира и выбрать среди игроков победителя в номинациях "Король Инстаграма", "Лучший момент ЧМ" и других. Самые популярные посты самих участников голосования в социальных сетях так же будут оценены призами.

Проект не замыкается на русскоязычных пользователях и гарантирует доступ к информации, удобный инструментарий для пользователей со всего мира. Страница субдомена предоставляет каждому максимально полный обзор чемпионата мира ФИФА - 2018, а все статичные страницы сайта (премии, правила и др.) будут доступны на девяти популярных мировых языках.

- Лично я рекомендую всем пользоваться HYPEMETER 2018 в перерыве, перед матчем и после матча. Социальные сети поглощают нас всех, футболисты не исключение, через соцсети футболисты повышают свой рейтинг, был случаи даже, когда футболисты устраивали просмотры в разные команды через социальные сети. Здорово, что через HYPEMETER 2018 можно познакомиться и с теми игроками, которых ты не знал до этого. К примеру, если тебя заинтересовал тот или иной футболист, благодаря HYPEMETER 2018 ты можешь узнать его активность в его соцмедиа и следить за ним, сравнивать с другими игроками. Я лично буду пользоваться HYPEMETER 2018 и всем вам советую, - признался экс-футболист сборной России и эксперт "Матч ТВ" Александр Кержаков.

- Для меня это шестой чемпионат мира, и могу сказать, что мы не просто идем в ногу со временем, а даже опережаем время! И это доказывает проект HYPEMETER 2018. Я сегодня провел целый день в соцсетях, интересно, что происходит за день до ЧМ. И обратил внимание, что очень много забавных постов на тему того, что сборная Англии тренируется в Рощино, Ленинграднкой области, сборная Португалии на стадионе Сыроешкина. Всех забавляют такие факты. Мировые звезды рядом с нами! И я много времени провел, листая эту информацию, хотя мог сократить время и все увидеть на одной странице. В этом и уникальность проекта, в том числе для журналистов, - рассказал комментатор и ведуший "Матч ТВ" Георгий Черданцев.