МИД: Денуклеаризация должна касаться всего Корейского полуострова

Вопрос ядерного разоружения, обсуждавшийся в Сингапуре главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, касается всего Корейского полуострова, а не только его северной части. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Многие комментаторы, высказывая свое мнение о произошедшем, заявляют, что достигнута договоренность о начале денуклеаризации Северной Кореи. Но сам Пхеньян, как и все мы - Россия, Китай, да и международное сообщество в целом - всегда говорили о денуклеаризации всего Корейского полуострова. Разница существенная, как вы видите. Конечно же, речь должна идти о всем Корейском полуострове, как это всегда фиксировалось в деятельности так называемых шестисторонних переговоров", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Комментируя итоги встречи в Сингапуре, Лавров выразил удовлетворение самим фактом встречи и первыми результатами диалога Пхеньяна и Вашингтона.

"Важно, что по итогам встречи с Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын счел, видимо, убедительными заверения в том, что в конечном итоге этого всего процесса Северная Корея получит гарантии безопасности, отметив при этом, что процессы, о которых идет речь - денуклеаризация, гарантии безопасности - должны быть синхронизированными и поступательными", - сказал министр.

При этом глава российской дипломатии констатировал, что подписанный Ыном и трампом документ "носит явно рамочный характер, и, чтобы согласовать детали, тем более детали, относящиеся к сложнейшей проблеме, связанной с ядерным потенциалом, потребуется, конечно, много времени". Также Сергей Лавров приветствовал обещание главы Белого дома прекратить военные учения у берегов КНДР: "Дальнейшему наращиванию правильного темпа будет способствовать объявление президента Трампа о том, что на данном этапе нет нужды в проведении очередных американо-южнокорейских учений", - сказал глава МИД России.