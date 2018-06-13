МИД Италии вызвал посла Франции из-за критических замечаний Макрона

Посол Франции в Италии Кристиан Маззе вызван сегодня в итальянский МИД в связи с обвинениями главы Франции Эммануэля Макрона в адрес итальянского правительства по поводу ситуации с судном Aquarius, на борту которого находятся более 600 беженцев из Африки.

"После заявлений, прозвучавших вчера в Париже по поводу спасательного судна Aquarius, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо-Миланези вызвал сегодня утром в министерство посла Французской Республики в Италии", - сообщается на сайте итальянского дипведомства.

Напомним, что в начале недели французские политики во главе с Макроном обрушились с резкой критикой на власти Италии, которые отказались в воскресенье вечером пропустить в свои порты спасательное судно Aquarius, назвав позицию Рима "безответственной". В результате, во избежание гуманитарной катастрофы, министр Испании Педро Санчес принял решение в качестве исключения разрешить судну пришвартоваться в испанском порту.

По мнению некоторых журналистов, на фоне разногласий между Францией и Италией, встреча Макрона с премьером Италии Джузеппе Конте, намеченная на 15 июня, может не состояться.