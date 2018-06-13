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13.06.2018 12:34
Рубрика: Власть

РФ будет добиваться от НАТО уважения принципа неделимости безопасности

Текст: Петр Лихоманов
Глава МИД России Сергей Лавров призвал США и Североатлантический альянс в целом к уважению принципов европейской безопасности, основанных на международных договоренностях. Такое заявление министр сделал в связи с возросшей в последнее время военной активностью США и НАТО у российских границ.
Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Мы будем продолжать добиваться от наших коллег в рамках НАТО уважения всех тех договоренностей, которые были провозглашены на политическом уровне, на высшем политическом уровне, о недопустимости разделительных линий и о необходимости обеспечивать неделимость безопасности, когда никто свою безопасность за счет других не должен укреплять", - подчеркнул Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом в Москве.

По словам главы российской дипломатии, его греческий коллега ознакомлен с оценками "происходящего в военно-политической сфере на нашем общем континенте, прежде всего, касающегося наращивания военной активности США и НАТО вблизи российских границ".

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