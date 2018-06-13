МИД: Россия ждет от ЕС гарантий для "Турецкого потока"

Министр иностранных дел России призвал ЕС либо дать стопроцентные гарантии поддержки газопровода "Турецкий поток", либо не вмешиваться в процесс его строительства.

"Сейчас для западных Балкан интерес может представлять еще один, новый проект - "Турецкий поток". О том, как мы готовы сотрудничать по этому проекту, мы неоднократно говорили. Если страны Евросоюза заинтересованы в том, чтобы газ по этому трубопроводу пошел на территорию ЕС, то нужны стопроцентные гарантии от Европейской комиссии, и в целом от ЕС", - сказал Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с греческим коллегой Никосом Кодзиасом.

При этом глава МИД на примере несостоявшегося проекта "Южный поток" посоветовал европейским партнерам "не вмешиваться в процессы согласований тех или иных проектов, которые достигаются соответствующими государствами".

"Если у них есть интерес к соответствующему развитию энергетического взаимодействия, мы обязательно будем отвечать взаимностью, и при таком политическом интересе экономические параметры тоже вполне возможно согласовывать", - добавил Сергей Лавров.