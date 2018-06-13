Минск: Очередной раунд переговоров по Украине пройдет 27 июня

На конец месяца - 27 июня - намечен очередной раунд переговоров в белорусской столице по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сегодня сообщил, по информации БЕЛТА, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Официальный представитель ОБСЕ кратко подвел итоги сегодняшних переговоров. Так, по его словам, экономическая рабочая группа продолжила обсуждение дальнейших шагов по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. "Отмечено, что для восстановления полноценной качественной связи еще потребуется время, а также немалые технические инвестиции", - пояснил он.

Кроме того, участники рабочей группы рассмотрели вопросы водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса". Группа по гуманитарным вопросам продолжала обсуждение тем обмена удерживаемыми и условий их содержания, а также поиска пропавших без вести.

"Важной темой сегодняшней дискуссии было также улучшение условий пересечения линии соприкосновения гражданским населением, в том числе, в станице Луганской", - сообщил дипломат. А политическая группа продолжила обсуждение имплементации так называемой формулы Штайнмайера, амнистии и модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.