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13.06.2018 21:55
Рубрика: Экономика

Минтранс настаивает на транспортном планировании для муниципалитетов

Текст: Татьяна Шадрина

Минтранс предлагает внести поправки в Градостроительный кодекс, которые обяжут власти планировать создание транспортной инфраструктуры с учетом не только существующих объемов перевозок пассажиров, но перспективных пассажиропотоков.

Проект поправок в закон опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: Виктор Погонцев
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Если изменения в Градостроительный кодекс будут приняты, то это позволит избежать ряда негативных факторов, от которых страдают сейчас крупные города.

Интенсивный рост автопарка и концентрация деловой активности вокруг городских агломераций обострили дорожную проблему и стали препятствием для устойчивого развития транспортной системы. В первую очередь, это коснулось территории крупных городов и подъездов к ним, отмечают в Минтрансе. А именно низкая пропускная способность улично-дорожных сетей ведет к снижению скоростей движения и надежности доставки пассажиров и грузов, повышению себестоимости автомобильных перевозок, росту числа ДТП, выбросов загрязняющих веществ и транспортного шума. И как следствие приводит к снижению качества жизни населения и экономическим потерям.

В ведомстве считают, что без грамотного градостроительного развития территорий ситуацию будет сложно исправить. Пропускная способность улично-дорожной сети при прочих равных условиях может быть существенно повышена за счет эффективного транспортного планирования, отмечают в Минтрансе.

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