Минтруд предложил ввести квоту на мигрантов в строительстве

У россиян появится больше шансов устроиться на работу в строительную отрасль. Минтруд предлагает ограничить труд мигрантов в этой отрасли. Правда, пока - ограничить незначительно.

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект постановления правительства об установлении на 2019 год допустимой доли иностранных работников, для работы на предприятиях тех или иных сферах экономики. Такое постановление принимается ежегодно на протяжении уже десятилетия. И есть пункты, которые "кочуют" из года в год.

Но в этом году появился новый пункт - строительство. В нем впервые будет установлена допустимая доля иностранных работников - 80 процентов. Цифра огромная, но, по словам проректора Академии труда и соцотношений Александра Сафонова, сейчас в строительных компаниях и сто процентов работников может быть иностранцами. Впрочем, есть и исключения - в Амурской области, Хабаровском крае и Москве ограничений для приема на работу гастарбайтеров в строительство не будет.

Снизится доля иностранцев и на транспорте. Так, на 2017 год для предприятий сухопутного пассажирского и грузового автомобильного транспорта была установлена доля мигрантов в 30 процентов. На 2018 год она была уже 28 процентов. А на 2019 год ее предлагают уменьшить до 26 процентов. Для всех остальных сфер планируется установить прошлогодние параметры.

Мигрантам по-прежнему будет запрещено торговать лекарствами как в аптеках. Так и в магазинах. Также им будет запрещено работать на нестационарных торговых объектах, на рынках, а также в розничной торговле вне магазинов, палаток, рынков. В специализированных магазинах, торгующих алкоголем, в том числе - пивом, и табачными изделиями, мигрантов сможет трудиться до 15 процентов от общего числа работников.

Аналогичная с прошлым годом устанавливается предельная доля гастарбайтеров для работы в сельском хозяйстве. А именно - на выращивании овощей - 50 процентов от численности сотрудников.

Исключения - Приморский край и Астраханская область. Там ограничений для найма мигрантов ф сферу овощеводства не будет.