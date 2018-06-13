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13.06.2018 14:59
Рубрика: Культура

На премию ТЭФИ подано рекордное количество заявок

Текст: Сусанна Альперина
Завершился прием заявок на индустриальную телевизионную премию ТЭФИ-2018, присуждаемую за высшие достижения в области телевизионных искусств. По итогам выяснилось, что в 2018 году их подано рекордное количество с момента существования премии. Всего во всех номинациях " Дневного эфира" и "Вечернего прайма" представлено около 600 проектов. По сравнению с прошлым годом число заявок увеличилось на 13%.
Названо имя генерального директора премии ТЭФИ

Традиционными лидерами в номинациях стали "Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала" (59 заявок), "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" (59 заявок), "Документальный проект" (35 заявок) и "Телевизионный фильм/сериал" (38 заявок).

Почти в два раза увеличилось количество заявок в номинации "Просветительская программа". Стало больше и выдвигаемых на премию проектов в номинации "Развлекательная программа "Образ жизни" (23 заявки). Стоит отметить большую активность в подаче заявок некоторых каналов по сравнению с прошлым годом. Впервые в конкурсе участвует телеканал СПАС, увеличилось количество заявок от ОТР.

Максимов: ТЭФИ - просто премия, а не некая объективная картина

Сегодня телевизионные фильмы становятся объектом внимания многих фестивалей и конкурсов: например, в 2018 году учреждены два специальных фестиваля телевизионных фильмов - в Южно-Сахалинске "Утро Родины" и в Иваново "Пилот", а также существует ежегодный приз ассоциации продюсеров кино и телевидения, в номинации которого есть сериалы и ситком. Однако премия ТЭФИ, как главная национальная премия, имеет особое значение и ценность в телевизионной индустрии. "Часто именно через телевидение актеры и режиссеры становятся известными широкому зрителю и достигают большой популярности, привлекая впоследствии внимание и к своим работам в большом кино. Поэтому присуждение этой премии считается весьма почетной в телевизионном сообществе, учитывая, что конкуренция здесь достаточно высока", - отмечают организаторы премии.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Названы лауреаты Государственной премии по искусству, науке и технологиям

"РГ" ранее писала о том, что в 2018 году утвердили новую систему голосования на премию ТЭФИ. Она была разработана специалистами факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ и предполагает создание расширенного состава жюри. От каждого учредителя представлено по 150 членов жюри, включая и независимых экспертов. Таким образом, жюри состоит из 1050 человек, а не из 70 и 140 как в предыдущие годы. Голосование осуществляется онлайн в личных кабинетах. Каждый член жюри выбирает до пяти работ в каждой номинации. Первый этап голосования пройдет с 3 по 20 сентября.
Сама же торжественная церемония вручения премии пройдет 3 октября в Московском театре мюзикла. Вручение премий в категориях "Дневной эфир" и "Вечерний прайм" состоится по традиции, установленной в последние годы, - в один день.

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