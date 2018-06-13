Руководители двух правительственных департаментов повышены премьер-министром Дмитрием Медведевым до заместителей главы аппарата правительства.

"Российская газета" публикует распоряжения о назначении директора департамента экономики и финансов правительства РФ Валерия Сидоренко и директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ Алексея Уварова заместителями руководителя аппарата правительства.

Валерий Сидоренко родился 22 июня 1972 года. Изучал экономику и управление предприятием в Тверском государственном техническом университете. В правительство перешел работать в 2012 году из столичной мэрии, где занимал должность первого заместителя главы департамента финансов. До этого работал над вопросами бюджетной политики в министерстве финансов, еще раньше - над развитием экономики и финансов в администрации Тверской области.

Алексей Уваров пришел в правительство в один год с коллегой после четырех лет работы в министерстве экономического развития. Последние два года возглавлял в минэкономразвития департамент имущественных отношений. Еще восемь предыдущих лет занимался имущественными отношениями сначала в структуре одноименного министерства, а после его упразднения в 2004 году в Росимуществе.

Родился Уваров 17 февраля 1975 года. Окончил Академию налоговой полиции по направлению "финансы и кредит" и получил юридическое образование в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации.