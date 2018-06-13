Нефть дешевела на данных о запасах сырья в США

Цены на нефть утром 13 июня снижаются. Марка Brent к 8.24 мск поставками на август подешевела на 0,34%, до 75,62 доллара за баррель, нефть марки WTI поставками на июль - на 0,57%, за этот сорт придется отдать по 65,98 доллара за баррель.

Снижение стоимости обусловлено реакцией инвесторов на публикацию данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США, которые за прошлую неделю снизились не так значительно, как ожидалось.

Данные института были опубликованы в ночь на среду. В материалах говорится, что за неделю по 8 июня запасы нефти в США снизились на 730 тысяч баррелей. Позднее в среду данные о запасах нефти опубликует минэнерго США.