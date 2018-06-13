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13.06.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Определено, насколько чемпионат мира по футболу укрепит рубль

Текст: Тарас Фомченков
13 июня рубль может несколько укрепиться к доллару и евро, полагает член совета директоров АКГ "Финэкпертиза" Агван Микаелян.

Что же до тенденций наступившей недели, то влияние на курс будут оказывать заседания ФРС США (12-13 июня), ЕЦБ - 14 июня, Банка России - в пятницу, 15 июня. Кроме того, рынок ожидает некоторое укрепление рубля из-за начала чемпионата мира по футболу - нашу страну посетит около миллиона болельщиков, которые спровоцируют рост спроса на рубли. А это может укрепить нацвалюту на 2-3 процента, то есть на 1,5-2 рубля.

Фото: depositphotos.com
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При этом, по моему мнению, колебания курса в 2 рубля, до 3 процентов, нет никаких оснований считать трендом, это, по сути, в рамках точности измерений.

Далее пойдет налоговый период, прямо "стык в стык". И поэтому, конечно, можно сказать, что весь месяц будет благоприятен для российской валюты.

Однако я остаюсь уверен в том, что все колебания по доллару, например, которые находятся в коридоре 60-65 рублей, колебанием считать вообще не стоит.

Несмотря на нефть, стоимость которой начала расти, рубль не смог встроиться в кильватер этой тенденции и 12 июня снижался и к доллару, и к евро. Что касается валюты Старого Света, то евро рос на фоне заявлений министра финансов Италии Джованни Триа, который заявил о приверженности Италии политики членства в Еврозоне.

Официальный курс доллара на сегодня, 13 июня, составляет 62 рубля 34 копейки (ослабление на 33 копейки). За один евро дают 73 рубля 36 копеек (ослабление на 43 копейки).

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