Оптическая иллюзия из России впечатлила интернет

Пользователь по имени Макс Тисенко опубликовал на YouTube ролик о необычном объявлении, наклеенном на заборе. Кажется, будто кот, о пропаже которого сообщили владельцы, следит за людьми с фотографии.

Видео посмотрели почти 200 тысяч человек. Владельцы аккаунтов на Reddit открыли отдельную тему, посвященную фото из России. Многие в комментариях беспокоятся, удалось найти кота, а другие предположили, что кот никогда не был потерян, а фото сделано только для того, чтобы продемонстрировать оптическую иллюзию.

"Нашли ли они кота?".

"В России кошки сами ищут тебя".

"Кошка никогда и не терялась, они просто хотели показать эту жуткую иллюзию".

Стоит отметить, что эффект под названием сonvex illusion известен уже давно и применяется фокусниками и иллюзионистами.