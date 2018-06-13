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Оптическая иллюзия из России впечатлила интернет

13.06.2018,  
11:59
Текст: Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Пользователь по имени Макс Тисенко опубликовал на YouTube ролик о необычном объявлении, наклеенном на заборе. Кажется, будто кот, о пропаже которого сообщили владельцы, следит за людьми с фотографии.

Видео посмотрели почти 200 тысяч человек. Владельцы аккаунтов на Reddit открыли отдельную тему, посвященную фото из России. Многие в комментариях беспокоятся, удалось найти кота, а другие предположили, что кот никогда не был потерян, а фото сделано только для того, чтобы продемонстрировать оптическую иллюзию.

"Нашли ли они кота?".

"В России кошки сами ищут тебя".

"Кошка никогда и не терялась, они просто хотели показать эту жуткую иллюзию".

Стоит отметить, что эффект под названием сonvex illusion известен уже давно и применяется фокусниками и иллюзионистами.

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