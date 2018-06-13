Парламентарии и экономисты поддержали макулатурную реформу

В течение ближайшей недели Государственная Дума должна принять во втором чтении законопроект об отмене НДФЛ на сбор макулатуры. Соответствующее решение рекомендовать этот законопроект к принятию уже приняли депутаты Комитета Госдумы по бюджету и налогам после того, как на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге идею "макулатурной реформы" в свою очередь поддержали представители Минэкономразвития, Минстроя, Минприроды и Минпрома.

Данное решение может внести перелом в ситуацию с мусорными полигонами, где около 70% отходов являются ценными вторичными ресурсами, из них до половины составляет макулатура. По данным специального представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, вовлечение в хозяйственный оборот всех несобираемых вторичных ресурсов сможет увеличить ВВП России на 1%.

Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещённых к захоронению отходов производства и потребления, обозначено президентом России Владимиром Путиным в качестве одной из основных целей в новых "майских указах".

В рамках Петербургского международного экономического форума в этом году заместителем министра промышленности и торговли Виктором Евтуховым и членом центральной ревизионной комиссии "Народного фронта", координатором центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии, депутатом Госдумы Владимиром Гутеневым было отмечено, что эффективные показатели расширенной ответственности производителя могут быть достигнуты только в случае увеличения нормативов утилизации до 100%.

Расширенная ответственность производителя основана на принципе, схожем с краудфандингом: каждый житель заплатит дополнительно пару рублей в цене товара, за счет чего будет обеспечено решение проблемы отходов по всей стране. Только за счет макулатуры правительство и переработчики смогут привлечь до 20 миллиардов рублей, которые будут направлены на обеспечение раздельного сбора отходов по всей стране.

Отрасль переработки вторсырья несколько лет пыталась донести до властей, что НДФЛ от реализации макулатуры - это излишний административный барьер, препятствующий вовлечению населения в сбор и переработку бытовых отходов. В процессе подготовки ко второму чтению также были моменты, когда перспективы законопроекта вновь выглядели туманно. Речь шла о введении ограничения на необлагаемую налогом сумму в 4000 рублей в год, а также признания участников процесса налоговыми агентами, что могло привести лишь к созданию новых барьеров для развития бизнеса и деятельности граждан по сбору макулатуры. Опыт отмены НДФЛ на дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы и другие, пригодные для употребления в пищу лесные ресурсы показал, что никакого всплеска легализации доходов, полученных преступным путём, в данной сфере не произошло.

Кроме того, физические лица и так могут использовать налоговый вычет в 250 тысяч рублей даже при отсутствии документально подтвержденных расходов на приобретение реализованного имущества. Государство не требует подтверждения для суммы в 250 тысяч, но каждый сданный килограмм макулатуры и каждый полученный за это рубль должен быть учтен, чтобы определить порог необлагаемой налогом базы.

До определенного времени законопроект вызывал вопросы в налоговом комитете Госдумы. Большую роль в том, чтобы комитет всё-таки выполнил свою работу спустя два года после внесения законопроекта, сыграло участие Председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он обратил внимание на проблему после выступления автора законопроекта Александра Фокина в Госдуме, призвав ответственные комитеты не устраивать фильтры для законопроектов, получивших все необходимые заключения и прошедшие необходимые процедуры, а выносить их на рассмотрение.

В ходе встречи главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова с представителями СРО "Лига переработчиков макулатуры", Общероссийского народного фронта, "Опоры России" и "Деловой России", состоявшейся после первого чтения, эксперты и авторы "зависшего" в Госдуме законопроекта передали парламентарию аналитические материалы об устранении барьеров, препятствующих удвоению отрасли сбора и переработки макулатуры. В итоге Андрей Макаров согласился с доводами, доказав, что диалог бизнеса, общественных объединений, экологических организаций с государством возможен.

Освобождение сдачи вторичных ресурсов от НДФЛ - это важный с экономической и экологической точки зрения вопрос. Существующий налог является преградой для возрождения существовавшей в советские времена системы закупки вторичных ресурсов у населения. Именно НДФЛ уничтожил все пункты приема вторичного сырья и возможность выгодного взаимодействия бизнеса с населением.

"Все сделки от покупки готовых изделий и последующей их реализации в качестве вторичных материальных ресурсов очевидно убыточны, а значит, никаких выпадающих доходов от реализации макулатуры не возникает" - отметил на ПМЭФ-2018 председатель Наблюдательного Совета "Лиги переработчиков макулатуры", первый заместитель генерального директора SGT Group Анатолий Сафронов. - В странах с развитой системой обращения с отходами подобных налогов нет, что позволяет развивать сети фандоматов и прочие инновационные форматы сбора вторичных ресурсов. В России же у граждан нет возможности сдавать вторичные ресурсы за деньги. Это налог на заведомо убыточные сделки, ведь отходы не могут стоить дороже, чем продукт. К примеру, если купить газету за 50 рублей, а сдать за 50 копеек, то убыток составит 49,5 рублей. Данный налог полностью исключает из процесса сбора детей, не позволяя прививать молодому поколению культуру обращения с отходами".

Представители отрасли сбора и переработки макулатуры далеко не в первый раз предлагают парламенту принять действенные меры по оздоровлению российской экономики. Ранее депутат Госдумы Александр Фокин инициировал внесения изменений в статью 149 части второй Налогового кодекса РФ, благодаря которым обязательства по уплате НДС с заготовителей были перенесены на переработчиков макулатуры. Перенос налоговой нагрузки позволил устранить схемы неправомерного возмещения НДС криминализированными экспортерами макулатуры, отмывавшими НДС на экспортных операциях. Только в минувшем году инициатива Фокина принесла государственной казне семь миллиардов рублей, прирост выплат НДС переработчиками составил +117%.

Переработчики макулатуры добровольно и осмысленно пошли на увеличение собственной налоговой нагрузки, понимая важность очищения отрасли от мошенников. Перенос НДС с заготовителей на переработчиков макулатуры - как и отмена НДФЛ от реализации макулатуры - являются теми самыми стимулирующими мерами налоговой системы, о которых говорил в своем запоминающемся выступлении на ПМЭФ депутат Макаров, упрекая в неэффективности целый ряд аспектов российского налогового законодательства. Теперь "макулатурный ледокол" наконец-то сможет быть запущен.

Учитывая, что россияне ежегодно выносят на свалку макулатуру на сумму около 60 миллиардов рублей, переработка этих вторичных ресурсов сможет увеличить налоговые поступления в бюджет на десятки миллиардов. А удвоение объемов переработки макулатуры увеличит налоговые отчисления отрасли до 45 миллиардов рублей. Кроме того, сокращение объемов захоронения вторичных ресурсов в разы сократит затраты на рекультивацию мусорных полигонов.

Предлагаемые представителями отрасли переработки вторсырья меры по достоинству оценили в Совете законодателей ЦФО, а также власти Тульской области, Республики Татарстан и Пермского края. Более того, Совет Федерации рекомендовал нижней палате парламента рассмотреть законопроект в первоочередном порядке. При одобрении законопроекта предлагаемые отраслью меры вступят в силу уже с 1 января 2019 года.