Патриарх Кирилл: Нужно проявить русское гостеприимство к гостям ЧМ-2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду на успешное проведение футбольного чемпионата и пожелал удачи российской сборной.

"Надеюсь, это большое мероприятие пройдет с успехом и положительно отзовется на настроении наших людей, - заметил он на заседании Высшего церковного совета в Москве. - Это, во многом, будет зависеть и от игры нашей футбольной команды, здесь остается только надеяться и молиться, с тем, чтобы все было достойно. Ну и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов".

Патриарх также призвал православное духовенство и всех россиян оказать гостеприимство тем, кто приедет в Россию на чемпионат мира по футболу-2018.

"Я просил бы, чтобы все мы были готовы к тому, чтобы гостеприимно принимать, в том числе и на церковных площадках, всех тех людей, которые будут обращаться в Русскую православную церковь, которые будут интересоваться церковной жизнью, - сказал он. - Это, во-первых, долг гостеприимства, но это и наш пастырский долг, и просто часть национального характера".