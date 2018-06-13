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13.06.2018 13:05
Рубрика: Спорт

Патриарх Кирилл: Нужно проявить русское гостеприимство к гостям ЧМ-2018

Текст: Владимир Емельяненко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду на успешное проведение футбольного чемпионата и пожелал удачи российской сборной.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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"Надеюсь, это большое мероприятие пройдет с успехом и положительно отзовется на настроении наших людей, - заметил он на заседании Высшего церковного совета в Москве. - Это, во многом, будет зависеть и от игры нашей футбольной команды, здесь остается только надеяться и молиться, с тем, чтобы все было достойно. Ну и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов".

Патриарх также призвал православное духовенство и всех россиян оказать гостеприимство тем, кто приедет в Россию на чемпионат мира по футболу-2018.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Я просил бы, чтобы все мы были готовы к тому, чтобы гостеприимно принимать, в том числе и на церковных площадках, всех тех людей, которые будут обращаться в Русскую православную церковь, которые будут интересоваться церковной жизнью, - сказал он. - Это, во-первых, долг гостеприимства, но это и наш пастырский долг, и просто часть национального характера".

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