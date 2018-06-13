Появились кадры из фильма про воображаемого Гитлера

Тайка Вайтити учит Скарлетт Йоханссон защищаться с помощью бисквитного щита на съемках черной сатиры "Кролика Джоджо" (Jojo Rabbit).

В своем проекте Вайтити не только был режиссером, но и сыграл одну из главных ролей. Помимо Йоханссон и Вайтити, в проекте участвуют актер с тысячью лиц Сэм Рокуэлл и бесстрашная комедийная актриса Ребел Уилсон.

Действие комедии Jojo Rabbit разворачивается во время Второй мировой войны, где главный герой, немецкий мальчик, живущий без отца, безуспешно пытается найти общий язык с ровесниками, которые не воспринимают его всерьез.

Он не находит утешения даже дома - его родная мать (Йоханссон) тоже не поддерживает его, считая, что у отрока слишком буйная фантазия. Итогом становится появление у главного героя выдуманного друга - Адольфа Гитлера (Вайтити), который совершенно не похож на настоящего лидера нацистской Германии.

Однако вскоре мир мальчика испытает новое потрясение - оказывается, его мать скрывает в их доме еврейскую девочку.

Рокуэлл сыграет капитана нацистского лагеря, где среди прочих детей будет тренироваться главный юный герой, а Уилсон исполнит роль Фройляйн Рам, брутального инструктора, которая также работает в этом лагере. Она будет убеждать гитлерюгенд в том, что евреи - это мифические существа.

Чем больше мальчик общается с укрываемой в их доме от нацистов девочкой, тем больше он убеждается в нелепой жестокости навязываемой пропаганды.