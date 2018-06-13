Появились кадры из фильма про воображаемого Гитлера

Тайка Вайтити учит Скарлетт Йоханссон защищаться с помощью бисквитного щита на съемках черной сатиры "Кролика Джоджо" (Jojo Rabbit).
В своем проекте Вайтити не только был режиссером, но и сыграл одну из главных ролей. Помимо Йоханссон и Вайтити, в проекте участвуют актер с тысячью лиц Сэм Рокуэлл и бесстрашная комедийная актриса Ребел Уилсон.
Действие комедии Jojo Rabbit разворачивается во время Второй мировой войны, где главный герой, немецкий мальчик, живущий без отца, безуспешно пытается найти общий язык с ровесниками, которые не воспринимают его всерьез.
Он не находит утешения даже дома - его родная мать (Йоханссон) тоже не поддерживает его, считая, что у отрока слишком буйная фантазия. Итогом становится появление у главного героя выдуманного друга - Адольфа Гитлера (Вайтити), который совершенно не похож на настоящего лидера нацистской Германии.
Однако вскоре мир мальчика испытает новое потрясение - оказывается, его мать скрывает в их доме еврейскую девочку.
Рокуэлл сыграет капитана нацистского лагеря, где среди прочих детей будет тренироваться главный юный герой, а Уилсон исполнит роль Фройляйн Рам, брутального инструктора, которая также работает в этом лагере. Она будет убеждать гитлерюгенд в том, что евреи - это мифические существа.
Чем больше мальчик общается с укрываемой в их доме от нацистов девочкой, тем больше он убеждается в нелепой жестокости навязываемой пропаганды.
Can't believe I get to work with Scarlett Witch from the scavengers movies! Here I am teaching her how to use Captain Merika's mini biscuit shield to defend herself from a mini nazi attack. #jojorabbit #FiniteWar @jojorabbitmovie pic.twitter.com/bD16VWe1PK— Taika Waititi (@TaikaWaititi) 11 июня 2018 г.