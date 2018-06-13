Полторы тысячи автобусов из других стран привезут болельщиков на мундиаль

Более полутора тысяч автобусов из других стран будут допущены в города проведения чемпионата мира по футболу FIFA2018, подсчитали в Минтрансе.

Уже сейчас более 1,1 тысячи автобусов зарубежных перевозчиков из 15 стран установили аппаратуру "Платон", чтобы иметь право проехать в города мундиаля. Идетификация в системе позволяет в режиме онлайн получать информацию о маршрутах автобусов, странах их происхождения, что поможет организовать беспрепятственный проезд всем владельцам автобусов, сказал замглавы Минтранса Николай Асаул.

Уже есть статистика, из каких стран к нам больше всего болельщиков приедет на автобусах. Так, 60 процентов автобусов с бортовыми устройствами "Платона" приходятся на Украину и Беларусь. На третьем месте по числу зарегистрированных - Эстония и Абхазия (по 10 процентов), далее следуют Литва и Молдова (по пять процентов). В "десятке" стран, чьи перевозчики планируют въезд в 11 городов проведения чемпионата мира по футболу, также Германия, Нидерланды, Польша, Испания и Финляндия.