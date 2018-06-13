Полторы тысячи автобусов из других стран привезут болельщиков на мундиаль
Более полутора тысяч автобусов из других стран будут допущены в города проведения чемпионата мира по футболу FIFA2018, подсчитали в Минтрансе.
Уже сейчас более 1,1 тысячи автобусов зарубежных перевозчиков из 15 стран установили аппаратуру "Платон", чтобы иметь право проехать в города мундиаля. Идетификация в системе позволяет в режиме онлайн получать информацию о маршрутах автобусов, странах их происхождения, что поможет организовать беспрепятственный проезд всем владельцам автобусов, сказал замглавы Минтранса Николай Асаул.
Уже есть статистика, из каких стран к нам больше всего болельщиков приедет на автобусах. Так, 60 процентов автобусов с бортовыми устройствами "Платона" приходятся на Украину и Беларусь. На третьем месте по числу зарегистрированных - Эстония и Абхазия (по 10 процентов), далее следуют Литва и Молдова (по пять процентов). В "десятке" стран, чьи перевозчики планируют въезд в 11 городов проведения чемпионата мира по футболу, также Германия, Нидерланды, Польша, Испания и Финляндия.
Долгополов: ЧМ-2018 еще не начался, а Россия уже одержала главную победу
Россия в срок подготовилась к чемпионату мира-2018. Упреков со стороны ФИФА не звучало, даже президент организации Джанни Инфантино убежден, что турнир пройдет на высоком уровне и будет одним из лучших
Чем опасны соперники сборной России на ЧМ-2018
На групповом этапе чемпионата мира по футболу сборная России сыграет в группе A, где встретится с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. За день до старта мундиаля "РГ" знакомит читателей с соперниками нашей команды
Станислав Черчесов: Красиво пускай играют другие, а мы станем чемпионами
Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал "РГ", что для него важнее - красивая игра команды или высокий результат. Он также поделился тем, как игроцкий опыт помогает ему в тренерской работе