Популярная стримерша рассказала о колоссальных заработках на Twitch

Популярная стримерша Рейчел Valkyrae Хофсеттер рассказала о том, как интернет-слава помогла ей погасить долги матери и основать свой бизнес.

Рейчел поведала изданию BusinessInsider, что стримит на ресурсе Twitch уже три года и зарабатывает деньги через платные подписки, донаты и спонсорство. Девушка играет в популярную игру Fortnite: Battle Royale, которая посвящена "выживанию" в режиме онлайн.

"Я не знаю, почему именно Fortnite, но я вижу гораздо больше женщин среди зрителей и стримеров по сравнению с другими проектами", - рассказала Рейчел. Она также добавила, что ее аудитория стала моложе после того, как она стала размещать видео на YouTube.

Хофсеттер призналась, что ей часто приходилось сталкиваться с преследованиями со стороны зрителей. Однако она продолжала гнуть свою линию для того, чтобы доказать, что женщины умеют играть в видеоигры и разбираются в них.

"Всегда будут тролли, которые судят о вас по внешности и говорят сексистские вещи, думая, что это забавно", - отметила геймерша.

Несмотря на то, что Рейчел удалось добиться успеха и заработать достаточно денег, чтобы обеспечивать себя и свою мать, она не рекомендует всем начинать заниматься стримингом.

"Определенно не стоит уходить с работы, чтобы заниматься этим. Стриминг - это не работа, поэтому прежде чем полагаться на донаты, стоит попробовать эту деятельность как хобби".