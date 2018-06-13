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Популярная стримерша рассказала о колоссальных заработках на Twitch

13.06.2018,  
14:22
Текст: Анна Баранова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Популярная стримерша Рейчел Valkyrae Хофсеттер рассказала о том, как интернет-слава помогла ей погасить долги матери и основать свой бизнес.

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Рейчел поведала изданию BusinessInsider, что стримит на ресурсе Twitch уже три года и зарабатывает деньги через платные подписки, донаты и спонсорство. Девушка играет в популярную игру Fortnite: Battle Royale, которая посвящена "выживанию" в режиме онлайн.

"Я не знаю, почему именно Fortnite, но я вижу гораздо больше женщин среди зрителей и стримеров по сравнению с другими проектами", - рассказала Рейчел. Она также добавила, что ее аудитория стала моложе после того, как она стала размещать видео на YouTube.

Хофсеттер призналась, что ей часто приходилось сталкиваться с преследованиями со стороны зрителей. Однако она продолжала гнуть свою линию для того, чтобы доказать, что женщины умеют играть в видеоигры и разбираются в них.

"Всегда будут тролли, которые судят о вас по внешности и говорят сексистские вещи, думая, что это забавно", - отметила геймерша.

Несмотря на то, что Рейчел удалось добиться успеха и заработать достаточно денег, чтобы обеспечивать себя и свою мать, она не рекомендует всем начинать заниматься стримингом.

"Определенно не стоит уходить с работы, чтобы заниматься этим. Стриминг - это не работа, поэтому прежде чем полагаться на донаты, стоит попробовать эту деятельность как хобби".

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