Новости

Сборная Египта по футболу прилетела в Екатеринбург 20:07
Минск: Очередной раунд переговоров по Украине пройдет 27 июня 20:02
Норвежцы выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира 19:50
Цена нефти выросла на новостях о падении запасов в США 19:46
Президент Македонии отказался переименовывать свою страну 19:45
Российский Ford Focus получил новый набор комплектаций 19:33
Кот Мостик отправился на чемпионат мира по футболу 19:30
Глава ОБСЕ заявил пранкерам о поддержке арестованного журналиста Вышинского 19:24
Кабмин предложил меры против фиктивных браков россиян с мигрантами 19:10
Премьер Грузии ушел в отставку из-за различия во мнениях с правящей партией 18:40
В мае средний чек россиян подешевел на 9 рублей 18:35
Электроснабжение Крыма полностью восстановлено 18:25
На Ставрополье в загоревшихся после ДТП авто погибли люди 18:24
Россия и Беларусь рассмотрят взаимодействие СГ в АПК и машиностроении 18:23
Грызлов потребовал включить россиян в списки обмена пленными в Донбассе 18:18
В Ростове подозреваемый в насилии тренер помещен под домашний арест 18:10
В Швеции объяснили Киеву, почему не будут запрещать "Северный поток-2" 18:07
Жена Говорухина рассказала о состоянии мужа 18:00
Суд Севастополя закрыл детский лагерь "Ласпи" на 70 суток 17:55
Станция "Проспект Мира" будет закрыта на вход 15 июня из-за Ураза-байрам 17:49
"Матч ТВ" и Sellout Sport System запустили диджитал-платформу HYPEMETER 2018 17:40
В Дагестане суд арестовал экс-директора Избербашского радиозавода 17:35
Клименко и Григоров освобождены от должности советника президента 17:22
Гостей и участников ЧМ-2018 накормят подмосковной клубникой 17:20
Европарламент одобрил 1 миллиард долларов помощи для Украины 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
13.06.2018 18:40
Рубрика: В мире

Премьер Грузии ушел в отставку из-за различия во мнениях с правящей партией

Текст: Константин Волков

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 13 июня заявил на чрезвычайном брифинге, что уходит в отставку. Как пояснил сам Квирикашвили, он принял такое решение, исходя из настроений в своей команде.

"Я всегда был и остаюсь командным игроком. Исходя из этого, видя настроения в команде, я принял решение оставить сегодня свою должность", - отметил он.

Отставка премьер-министра означает, что вместе с ним уходит и весь кабинет.

Премьер Грузии отказался уходить в отставку

Как сообщает грузинский новостной портал civil.ge, Квирикашвили отметил, что у него сложились "разные мнения", в частности, с Бидзиной Иванишвили, главой правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", а также с руководством правящей партии в целом.

Георгий Квирикашвили родился в 1967 году, окончил Тбилисский университет по специальности "планирование промышленности". Занимал министерские посты и пост вице-премьера в правительстве Иванишвили. С 29 декабря 2015 года - премьер-министр Грузии.

Главное сегодня

Дмитрий Песков переназначен замглавы администрации Кремля
Путин обещал всем гостям ЧМ-2018 максимум комфорта
Коллеги прокомментировали слухи о смерти режиссера Говорухина
Европарламент одобрил 1 миллиард долларов помощи для Украины
В правительстве исключили рост цен на бензин до 100 рублей