Премьер Грузии ушел в отставку из-за различия во мнениях с правящей партией

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 13 июня заявил на чрезвычайном брифинге, что уходит в отставку. Как пояснил сам Квирикашвили, он принял такое решение, исходя из настроений в своей команде.

"Я всегда был и остаюсь командным игроком. Исходя из этого, видя настроения в команде, я принял решение оставить сегодня свою должность", - отметил он.

Отставка премьер-министра означает, что вместе с ним уходит и весь кабинет.

Как сообщает грузинский новостной портал civil.ge, Квирикашвили отметил, что у него сложились "разные мнения", в частности, с Бидзиной Иванишвили, главой правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", а также с руководством правящей партии в целом.

Георгий Квирикашвили родился в 1967 году, окончил Тбилисский университет по специальности "планирование промышленности". Занимал министерские посты и пост вице-премьера в правительстве Иванишвили. С 29 декабря 2015 года - премьер-министр Грузии.