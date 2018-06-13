Президент ФИФА представил фильм о Льве Яшине

Сегодня в Москве состоялась презентация документального фильма о легендарном советском вратаре Льве Яшине. Мероприятие посетил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. За премьерой картины также наблюдали Никита Симонян, Юрий Гаврилов, Михаил Гершкович, Вячеслав Колосков, Николай Толстых и Владимир Пономарев.

До начала презентации звезды советского футбола и почетные гости расписались на плакатах, мячах и футболках "Динамо".

Напомним: Лев Иванович всю карьеру провел в стане "бело-голубых".

"Яшин был не просто великим вратарем, но и настоящей звездой. Легендой", - отметил Инфантино. "К сожалению, лично я не видел матчей с его участием. Но я отчетливо помню, что когда был мальчишкой, отец мне часто рассказывал о нем. Он говорил, что Яшин вытаскивал самые невероятные мячи. Гордитесь Львом Яшиным, гордитесь Россией".

Напомним, что Лев Яшин является лучшим вратарем в истории по версии ФИФА. Он до сих пор остается единственным голкипером, выигравшим "Золотой мяч".