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13.06.2018 17:24
Рубрика: Власть

Президент утвердил состав своей администрации

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин произвел целую серию назначений в своей администрации. Указы были опубликованы 13 июня на сайте Кремля. Многие ключевые сотрудники свои посты сохранили, но есть и новые лица, хотя их и немного.

Главой администрации президента остался Антон Вайно. Его первыми заместителями - Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Должности замглавы кремлевской администрации сохранили Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко. Дмитрий Песков по-прежнему будет работать в должности замруководителя администрации - пресс-секретаря президента.

Кресла помощника главы государства сохранили Андрей Белоусов, Игорь Левитин, Владислав Сурков, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Лариса Брычева (помощник президента - начальник государственно-правового управления).

Дмитрий Калимулин стал помощником президента - начальником референтуры. Референтуру президента он возглавлял с 22 мая 2012 года. А до этого работал на такой же должности с апреля 2004 года по 25 апреля 2008, после чего перешел в аппарат правительства (которое возглавлял тогда Владимир Путин).

Появились у президента и совсем новые помощники - Анатолий Серышев (работал замруководителем Федеральной таможенной службы), а также Дмитрий Шальков, которого Владимир Путин назначил своим помощником - начальником контрольного управления Кремля. Генерал-полковник юстиции Шальков ранее занимал должность статс-секретаря - замдиректора ФСБ с марта 2015 года. Он сменил на кремлевской должности Константина Чуйченко, который возглавил аппарат правительства и стал вице-премьером. У Шалькова большой стаж работы в органах безопасности - с марта 1993 года.

Не все прежние помощники сохранили свои кресла. Так, Владимир Кожин был снят с должности помощника президента по вопросам военно-технического сотрудничества, не остался в Кремле на прежней должности и Евгений Школов.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Своими советниками президент снова сделал Сергея Глазьева, Антона Кобякова, Владимира Толстого, Александру Левицкую, Михаила Федотова, Вениамина Яковлева. А вот Герман Клименко и Сергей Григоров больше не занимают соответствующие должности.
Руководителем протокола главы государства по-прежнему будет Владислав Китаев.

Полпредом президента в Совете Федерации глава государства оставил Артура Муравьева, полпредом в Конституционном суде - Михаила Кротова, полпредом в Госдуме - Гарри Минха.

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