Производство автомобилей на Украине упало в 90 раз

В мае этого года автомобильные заводы Украины выпустили 442 автотранспортных средства, что в 90 раз меньше, чем 10 лет назад в мае 2008 года. Об этом сообщила 13 июня ассоциация "Укравтопром".

Информация "Укравтопрома" говорит, что львиную долю выпускаемых на Украине автомобилей составляет крупноузловая сборка на заводе "Еврокар" в Закарпатье. Там в течение мая 2018 года собраны 374 автомобиля, что на 39 процентов меньше, чем в апреле нынешнего года, и на 43,5 процента меньше, чем в мае 2017 года.

Что касается выпуска автобусов, то их в мае 2018 года выпустили 63 штуки. Это на 17 процентов больше, чем в мае прошлого года.

При этом "Укравтопром" отмечает, что не располагает данными от Кременчугского автомобильного завода - тот не раскрывает информацию с августа 2016 года.

Всего, по данным "Укравтопрома", за первые пять месяцев текущего года в стране появилось 65,9 тысячи легковых автомобилей, из них новых - 33 тысячи, остальные с пробегом.

На украинские электромобили пока приходится немногим более 2 процентов от общего числа автотранспортных средств.