Путин будет рад видеть Трампа гостем ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин приветствует визиты всех гостей на чемпионат мира, в том числе и лидеров североамериканских государств.
На брифинге иностранные журналисты задали пресс-секретарю российского лидера необычный вопрос: "Если Северная Америка победит на конгрессе ФИФА, пригласит ли Владимир Путин Дональда Трампа и других лидеров на чемпионат мира?"
"Для этого даже не нужно Северной Америке побеждать. Президент Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве, и, конечно, это относится и к гостям из США на самом высоком уровне", - заверил Дмитрий Песков.
Путин обещал всем гостям ЧМ-2018 максимум комфорта
Россия рада сотрудничать для укрепления созидательного начала спорта. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на конгрессе ФИФА в преддверии старта ЧМ-2018. Также он отметил, что наша страна обеспечит всем гостям максимум комфорта
Из Москвы в Адлер отправился первый поезд с болельщиками ЧМ
Вице-премьер РФ Ольга Голодец приняла участие в торжественном отправлении первого поезда с болельщиками чемпионата мира по футболу в Адлер. По ее словам, игры сборных посетят почти 3 миллиона человек
Топ-сборные провели открытые тренировки для болельщиков
Сборные, прилетевшие в Россию для участия в чемпионате мира-2018, провели открытые тренировки. Так, приезд Лионеля Месси и Криштиану Роналду произвел настоящий фурор среди болельщиков в Подмосковье