Путин будет рад видеть Трампа гостем ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин приветствует визиты всех гостей на чемпионат мира, в том числе и лидеров североамериканских государств.

На брифинге иностранные журналисты задали пресс-секретарю российского лидера необычный вопрос: "Если Северная Америка победит на конгрессе ФИФА, пригласит ли Владимир Путин Дональда Трампа и других лидеров на чемпионат мира?"

"Для этого даже не нужно Северной Америке побеждать. Президент Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве, и, конечно, это относится и к гостям из США на самом высоком уровне", - заверил Дмитрий Песков.