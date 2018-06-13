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13.06.2018 11:20
Рубрика: Власть

Путин будет рад видеть Трампа гостем ЧМ-2018

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин приветствует визиты всех гостей на чемпионат мира, в том числе и лидеров североамериканских государств.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Аида Гарифуллина, Робби Уильямс и Роналдо выступят на открытии ЧМ-2018

На брифинге иностранные журналисты задали пресс-секретарю российского лидера необычный вопрос: "Если Северная Америка победит на конгрессе ФИФА, пригласит ли Владимир Путин Дональда Трампа и других лидеров на чемпионат мира?"

"Для этого даже не нужно Северной Америке побеждать. Президент Путин говорил, что он будет рад видеть всех гостей у нас в Москве, и, конечно, это относится и к гостям из США на самом высоком уровне", - заверил Дмитрий Песков.

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