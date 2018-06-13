Путин не будет обсуждать с наследным саудовским принцем выход из ОПЕК+

Президент России Владимир Путин завтра не будет обсуждать с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом выход из сделки ОПЕК+. А вот сама сделка - на повестке переговоров.

"Что касается выхода из ОПЕК+ - это не планируется обсуждать", - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом сама сделка планируется к обсуждению. Песков не стал отвечать на вопрос, как президент относится к ней и будет ли продолжаться сотрудничество, предложив дождаться встречи.