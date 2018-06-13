Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
13.06.2018 12:03
Рубрика: Спорт

Путин обещал всем гостям ЧМ-2018 максимум комфорта

Россия всегда придерживалась принципа "спорт вне политики" и рада сотрудничать со всеми для укрепления созидательного начала спорта, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании 68-го конгресса ФИФА в Экспоцентре. Такие собрания традиционно проходят накануне старта чемпионата мира по футболу в принимающей стране.
Текст: Кира Латухина

"До старта долгожданного, радостного для всех поклонников футбола события остались буквально считанные часы, - сказал президент. - Вспоминается самое начало долгого, сложного и очень ответственного пути, который мы прошли вместе как одна большая команда".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Из Москвы в Адлер отправился первый поезд с болельщиками ЧМ

В течение всех этих лет подготовки к чемпионату "мы вместе отдали все силы, чтобы главный футбольный турнир прошел на самом высоком уровне" и стал незабываемой страницей в памяти игроков и зрителей, сказал глава государства, выразив особую благодарность главе ФИФА Джанни Инфантино за приверженность идеалам спорта и позитивный настрой в отношении нашей страны. У Инфантино непростой период, но он "держит курс очень достойно, как настоящий боец", оценил Путин.

"Для нашей страны чемпиона мира имеет важное значение", - продолжил лидер государства. О нем мечтали болельщики и уже завтра эта мечта станет реальностью. Построено двенадцать первоклассных стадионов с инфраструктурой, но главное - это огромное число преданных поклонников футбола со всего мира, которые приедут в Россию.

Конгресс ФИФА собрал весь свет мирового футбола, сказал президент и отметил верность девизу - "спорт вне политики". Россия его тоже всегда придерживалась и готова к тесному взаимодействию со всеми, кто настроен на укрепление созидательного начала спорта, заверил он.

Чемпионат мира - это не только зрелище и азарт, но и отличная возможность для миллионов людей обрести новые знания и традиции, считает Путин, "понять, что в других странах живут такие же добрые, открытые и увлеченные люди, и что все хотят жить в мире, ездить друг к другу в гости, вместе смотреть и играть в футбол".

Матч открытия ЧМ-2018 будет судить аргентинец Нестор Питана

"Мы готовы обеспечить всем, кто приедет в Россию, максимум комфорта", - заверил президент. Чтобы все гости почувствовали радушие и доброжелательность нашего народа, прониклись самобытной культурой и уникальной природой России и захотели бы вернуться вновь.

"Welcome to Russia!" - заключил глава государства.

"Большое-большое-большое спасибо от всего сердца за личную вовлеченность в подготовку чемпионата, за то, что мы реально почувствовали себя одной командой", - ответил Инфантино. Он также поблагодарил всех - от правительства до волонтеров и всех жителей России. "Спасибо", - по-русски сказал глава ФИФА.

Новости чемпионата
В пресс-центре Ростова на ЧМ аккредитовались 5 тысяч журналистов 12:13
В Волгограде открылся городской пресс-центр ЧМ-2018 12:08
Путин будет рад видеть Трампа гостем ЧМ-2018 11:20
Беларусь и Россия при подготовке соглашения о визах учтут опыт ЧМ 09:45
Российские спасатели переведены на усиленный режим готовности 09:00
Из Москвы в Адлер отправился первый поезд с болельщиками ЧМ 11:42

Из Москвы в Адлер отправился первый поезд с болельщиками ЧМ

Вице-премьер РФ Ольга Голодец приняла участие в торжественном отправлении первого поезда с болельщиками чемпионата мира по футболу в Адлер. По ее словам, игры сборных посетят почти 3 миллиона человек

Топ-сборные провели открытые тренировки для болельщиков 12.06.2018

Топ-сборные провели открытые тренировки для болельщиков

Сборные, прилетевшие в Россию для участия в чемпионате мира-2018, провели открытые тренировки. Так, приезд Лионеля Месси и Криштиану Роналду произвел настоящий фурор среди болельщиков в Подмосковье

Участников матча открытия ЧМ-2018 рассудит аргентинец Питана 12.06.2018

Участников матча открытия ЧМ-2018 рассудит аргентинец Питана

Объявлена судейская бригада на матч открытия чемпионата мира по футболу-2018, в котором сборная России примет команду Саудовской Аравии. Соперников рассудит аргентинец Нестор Питана

Дзюба призвал журналистов поддержать сборную 12.06.2018

Дзюба призвал журналистов поддержать сборную

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба раскритиковал журналистов, которые создают негативный фон вокруг нашей национальной команды. Он призвал представителей прессы проявить уважение и поддержать игроков