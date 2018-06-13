Путин обещал всем гостям ЧМ-2018 максимум комфорта

"До старта долгожданного, радостного для всех поклонников футбола события остались буквально считанные часы, - сказал президент. - Вспоминается самое начало долгого, сложного и очень ответственного пути, который мы прошли вместе как одна большая команда".

В течение всех этих лет подготовки к чемпионату "мы вместе отдали все силы, чтобы главный футбольный турнир прошел на самом высоком уровне" и стал незабываемой страницей в памяти игроков и зрителей, сказал глава государства, выразив особую благодарность главе ФИФА Джанни Инфантино за приверженность идеалам спорта и позитивный настрой в отношении нашей страны. У Инфантино непростой период, но он "держит курс очень достойно, как настоящий боец", оценил Путин.

"Для нашей страны чемпиона мира имеет важное значение", - продолжил лидер государства. О нем мечтали болельщики и уже завтра эта мечта станет реальностью. Построено двенадцать первоклассных стадионов с инфраструктурой, но главное - это огромное число преданных поклонников футбола со всего мира, которые приедут в Россию.

Конгресс ФИФА собрал весь свет мирового футбола, сказал президент и отметил верность девизу - "спорт вне политики". Россия его тоже всегда придерживалась и готова к тесному взаимодействию со всеми, кто настроен на укрепление созидательного начала спорта, заверил он.

Чемпионат мира - это не только зрелище и азарт, но и отличная возможность для миллионов людей обрести новые знания и традиции, считает Путин, "понять, что в других странах живут такие же добрые, открытые и увлеченные люди, и что все хотят жить в мире, ездить друг к другу в гости, вместе смотреть и играть в футбол".

"Мы готовы обеспечить всем, кто приедет в Россию, максимум комфорта", - заверил президент. Чтобы все гости почувствовали радушие и доброжелательность нашего народа, прониклись самобытной культурой и уникальной природой России и захотели бы вернуться вновь.

"Welcome to Russia!" - заключил глава государства.

"Большое-большое-большое спасибо от всего сердца за личную вовлеченность в подготовку чемпионата, за то, что мы реально почувствовали себя одной командой", - ответил Инфантино. Он также поблагодарил всех - от правительства до волонтеров и всех жителей России. "Спасибо", - по-русски сказал глава ФИФА.