Путин посетил концерт на Красной площади

Президент России Владимир Путин пришел на Красную площадь послушать концерт по случаю чемпионата мира по футболу, который стартует завтра.

В мероприятии участвуют симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, звезды оперы Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова, испанский певец Пласидо Доминго и перуанец Хуан Диего Флорес.

Инициатор и художественный руководитель концерта, его ведущий и участник - известный пианист Денис Мацуев, соведущая - топ-модель Наталья Водянова.