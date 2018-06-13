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13.06.2018 21:05
Рубрика: Власть

Путин посетил концерт на Красной площади

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин пришел на Красную площадь послушать концерт по случаю чемпионата мира по футболу, который стартует завтра.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин примет участие в церемонии открытия ЧМ-2018 и посмотрит стартовый матч

В мероприятии участвуют симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, звезды оперы Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова, испанский певец Пласидо Доминго и перуанец Хуан Диего Флорес.

Инициатор и художественный руководитель концерта, его ведущий и участник - известный пианист Денис Мацуев, соведущая - топ-модель Наталья Водянова.

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